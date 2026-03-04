Menü Kapat
 Özge Sönmez

İran'ı savaşa sürükleyen telefon görüşmesi! Trump saldırı talimatını böyle vermiş: Konuşmalar ilk kez ortaya çıktı

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarına ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında şubat ayında yapılan telefon görüşmesinin saldırılarda belirleyici rol oynadığı iddia edildi.

04.03.2026
04.03.2026
-- savaşının 5. günü tüm şiddetiyle devam ederken, saldırılara ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Saldırılardan önce ile 'nun şubat ayında yaptığı telefon görüşmesi belirleyici rol oynadı. Netanyahu'nun Trump'ı 23 Şubat'ta arayarak paylaştığı öğrenildi.

İran'ı savaşa sürükleyen telefon görüşmesi! Trump saldırı talimatını böyle vermiş: Konuşmalar ilk kez ortaya çıktı

27 ŞUBAT'TA SALDIRI ONAYI VERİLMİŞ

Amerikan Axios haber platformuna konuşan yetkililere göre, Netanyahu, 23 Şubat'ta Trump'ı arayarak İran lideri Ali Hamaney ile üst düzey danışmanlarının 28 Şubat'ta Tahran'da aynı noktada bir araya geleceğine dair istihbarat paylaştı.

Daha önce kamuoyuna yansımadığı belirtilen ve Beyaz Saray'daki Durum Odası'ndan yapılan telefon görüşmesinin, İran'a yönelik askeri sürecin başlamasında dönüm noktası olduğu iddia edildi.

İran'ı savaşa sürükleyen telefon görüşmesi! Trump saldırı talimatını böyle vermiş: Konuşmalar ilk kez ortaya çıktı

Görüşmede, Netanyahu söz konusu toplantının tek bir hava saldırısıyla hedef alınabileceğini iletti, Trump'ın talimatıyla yapılan ilk incelemede ise ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) İsrail istihbaratının sağladığı bilgileri teyit etti.

Doğrulamanın ardından Trump'ın istihbaratın güvenilir olduğu ve diplomatik seçeneklerin tükendiği kanaatine vardığı, 27 Şubat'ta ise için nihai onayı verdiği öne sürüldü.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ABD-İsrail saldırılarında 787 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

