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İran'ın helikopter kazası için ABD'den bile yardım istediği ortaya çıktı!

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 May 2024 23:41 - Güncelleme : 20 May 2024 23:44
İran&#039;ın helikopter kazası için ABD&#039;den bile yardım istediği ortaya çıktı!

ABD, İran'da Cumhurbaşkanı Reisi'yi ve heyetini taşıyan helikopter kazası sonrası kendilerinden yardım talebinde bulunulduğunu açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İran hükümetinin dün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası için ABD’den yardım istediğini açıkladı.

ABD, dün İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin hayatını kaybettiği helikopter kazası için İran’ın kendilerinden yardım istediğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, "Ayrıntılara girmeyeceğim ama İran hükümeti bizden yardım istedi" ifadelerini kullanarak, ABD'nin "büyük ölçüde lojistik nedenlerle" yardım edemediğini aktardı.

İran'ın helikopter kazası için ABD'den bile yardım istediği ortaya çıktı! - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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