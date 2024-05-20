Reisi için matem törenleri düzenlendi, sevenleri gözyaşı döktü
İran'da helikopter kazasında ölen Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yetkililer için sevenleri matem törenine katılarak dualar etti.
5 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ
Üst düzey İran yetkililerinin helikopter kazasında şehit düşmesi nedeniyle ülkede 5 günlük resmi yas ilan edildi.
CENAZE TÖRENİ YARIN
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyette bulunanlar için yarın, Kum kentinde cenaze töreni düzenlenecek.
HELİKOPTER KAZASI VE SONRASI
Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldıktan sonra, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle helikopter kazası geçirdi.
İran’ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA’nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.
Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.
Reisi’nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.
İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.
İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.