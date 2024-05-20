Reisi için matem törenleri düzenlendi, sevenleri gözyaşı döktü

5 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ Üst düzey İran yetkililerinin helikopter kazasında şehit düşmesi nedeniyle ülkede 5 günlük resmi yas ilan edildi. CENAZE TÖRENİ YARIN Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyette bulunanlar için yarın, Kum kentinde cenaze töreni düzenlenecek. ⁠ HELİKOPTER KAZASI VE SONRASI Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldıktan sonra, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle helikopter kazası geçirdi. İran’ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA’nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı. Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi. Reisi’nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi. İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor. İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor. İlgili Haberler Reisi'nin ölümüne sebep olan helikopter Türkiye'nin de yüreğini yakmıştı! İlk düşüşü değil Reisi'nin helikopter kazasıyla ilgili çarpıcı gerçek: AKINCI olmasaydı bulunması günler sürerdi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: İran Cumhurbaşkanı Reisi için 1 günlük milli yas ilan edildi Birleşmiş Milletler'de İran Cumhurbaşkanı Reisi anması

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla Tebriz kentindeki Musalla Camisi'nde matem töreni düzenlendi. Çok kişinin katıldığı törende, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için dualar edildi.