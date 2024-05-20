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Reisi için matem törenleri düzenlendi, sevenleri gözyaşı döktü

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 May 2024 22:48 - Güncelleme : 20 May 2024 22:52

İran'da helikopter kazasında ölen Cumhurbaşkanı Reisi ve diğer yetkililer için sevenleri matem törenine katılarak dualar etti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki üst düzey yetkililerin helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi dolayısıyla Tebriz kentindeki Musalla Camisi'nde matem töreni düzenlendi. Çok kişinin katıldığı törende, Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için dualar edildi.

Reisi için matem törenleri düzenlendi, sevenleri gözyaşı döktü - 1. Resim5 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Üst düzey İran yetkililerinin helikopter kazasında şehit düşmesi nedeniyle ülkede 5 günlük resmi yas ilan edildi.

Reisi için matem törenleri düzenlendi, sevenleri gözyaşı döktü - 2. ResimCENAZE TÖRENİ YARIN

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyette bulunanlar için yarın, Kum kentinde cenaze töreni düzenlenecek. ⁠

Reisi için matem törenleri düzenlendi, sevenleri gözyaşı döktü - 3. Resim

HELİKOPTER KAZASI VE SONRASI

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldıktan sonra, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle helikopter kazası geçirdi.

İran’ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA’nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

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Reisi’nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran’da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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