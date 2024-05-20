Reisi'nin ölümüne sebep olan helikopter Türkiye'nin de yüreğini yakmıştı! İlk düşüşü değil

20 May 2024 15:18 - Güncelleme : 20 May 2024 16:00

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan ABD yapımı helikopterin enkazına, Doğu Azerbaycan eyaletinde Bayraktar AKINCI tarafından ulaşıldı. Reisi ve Dışişleri Bakanı Abdulnahiyan başta olmak üzere helikopterdeki 9 kişinin öldüğü bildirildi.

Yaşanan kaza sonrasında İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopter merak konusu oldu. ABD yapımı AB 412 model helikopter 30 seneyi aşkın süredir İran envanterinde bulunuyordu.

13 yolcu taşıma kapasitesine sahip AB 412 model helikopter 17,1 metre uzunluğa 4,6 metre yüksekliğe sahipti. Amerikan helikopterinin kullanım alanları ise genellikle arama-kurtarma operasyonları, yangın söndürme ve ambulans hizmetleri olduğu öğrenildi.

TÜRKİYE’DE DE KAZA YAPTI!

İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan ABD yapımı AB 412 model helikopter, ülkemizde de Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterinde bulunuyor. Son olarak Manavgat yangınlarında aktif olarak görev yapan AB 412 model helikopter 2005 yılında Antalya Kumluca’da kaza yapmıştı.

30 Temmuz 2005 tarihinde Antalya’dan havalanan Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait bir adet AB-412EP (TCSG-503) helikopteri Antalya’nın Kumluca ilçesi yakınlarındaki Markiz Koyu ile Sulu ada arasında düştü.

Şehit Kıdemli Çavuş Aydın Canpolat ve Şehit Kıdemli Çavuş Mevlüt Pekdemir’in cansız bedenleri kaza sonrasında bölgedeki balıkçılar tarafından bulunurken Şehit Yüzbaşı Süleyman Satır ve Şehit Üsteğmen Bülent Sarıkaya’nın cansız bedenleri 5 Ağustos 2005 tarihinde helikopterin enkazı ile birlikte, helikopterin içerisinde bulunmuştu.