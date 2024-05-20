İran lideri Reisi helikopter kazasında öldü! Pilot acil durum çağrısı yapmadı, suikast iddiası güçlendi

20 May 2024 11:07 - Güncelleme : 20 May 2024 11:41

Reisi’nin ölümünde İsrail'in parmağı var mı? "İran bunu kanıtlayamayacaktır"

Reisi’nin ölümünde İsrail'in parmağı var mı? "İran bunu kanıtlayamayacaktır"

Canlı Anlatım Özeti REİSİ'NİN YERİNE MUHAMMED MUHBİR GETİRİLDİ

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA YENİ VEKİL

İRAN'DA 5 GÜNLÜK YAS İLANI

''PİLOT ACİL DURUM ÇAĞRISI YAPMADI'' İDDİASI

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN REİSİ İÇİN TAZİYE MESAJI

DÜNYA BASINI REİSİ'NİN ÖLÜMÜNÜ BÖYLE DUYURDU: TAHRAN KASABI ÖLDÜ

REİSİ'NİN ÖLÜMÜNDE SUİKAST İDDİASI

REİSİ'NİN YERİNİ MUHBİR ALACAK

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ HELİKOPTER KAZASINDA ÖLDÜ

KAZA YERİNİ TÜRK AKINCI İHA KEŞFETTİ

20.05.2024 11:30

REİSİ'NİN YERİNE MUHAMMED MUHBİR GETİRİLDİ

Dini lider Hamaney, cumhurbaşkanı bı̇rı̇ncı̇ yardımcısı Muhammed Muhbir'in, anayasa gereğı̇ yürütme organının başında olduğunu açıkladı.

20.05.2024 11:23

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA YENİ VEKİL

İran haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Ali Bagheri Kani dışişleri bakanı vekili olarak atandı.

20.05.2024 11:21

İRAN'DA 5 GÜNLÜK YAS İLANI

Helikopter kazasında ölen Reisi ve beraberindekilerin naaşları olay yerinden alınarak Tebriz'e götürüldü. Mehr Haber Ajansı, Reisi ve kazada ölen diğer kişilerin cenaze töreni 21 Mayıs günü Tebriz'de yapılacağını bildirdi.

Bu gelişmelerin ardından İran Dini lideri Hamaney, ülkede 5 günlük ulusal yas ilan etti.

20.05.2024 10:57

''PİLOT ACİL DURUM ÇAĞRISI YAPMADI'' İDDİASI

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesinin ardından tüm gözler 'kaza sebebi'ne çevrildi. Katar merkezli Al-Jazeera'ya konuşan havacılık uzmanı Kyle Bailey kaza sırasında "ciddi bir kontrol edilebilirlik sorunu" olabileceğini söyledi.

Bailey, pilotun "mayday" yani acil durum çağrısı yapmadığını vurgulayarak, "Bir helikopterin uçuş ortasında ciddi bir teknik sorun yaşaması halinde pilotun ilk görevi uçağı uçurmak, iletişim ise ikinci planda kalır" dedi.

Havacılık uzmanı, "Temelde herhangi bir iletişim görmedik... çünkü pilot muhtemelen helikopteri indirmeye ya da havada tutmaya odaklanmıştı" dedi. Bailey, "Helikopterin iki parça halinde olmasından kuyruk rotorunun büyük olasılıkla kesildiği anlaşılıyor ve bu da ana rotor kanadının kuyruğa çarpmasının bir sonucu olabilir" ifadesini kullandı.

20.05.2024 10:30

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN REİSİ İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazası sonucu ölümünün ardından taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

''Geçirdiği helikopter kazasında maalesef vefat ettiğini öğrendiğimiz, değerli mevkidaşım, kardeşim, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın İbrahim Reisi’ye Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Merhum Reisi ile aynı helikopterde hayatını kaybeden İran Dışişleri Bakanı ve diğer kişilere de Allah’tan rahmet diliyorum.''

''Başta İran İslam Cumhuriyeti’nin Dinî Lideri Sayın Ali Hamaney olmak üzere, dost ve kardeş İran halkına, hükûmetine, Sayın Reisi’nin ve diğer merhumların ailelerine en derin taziyelerimi iletiyorum. Görevde olduğu süre boyunca İran halkının ve bölgemizin huzuru için verdiği çabalara bizzat şahitlik eden bir mevkidaşı olarak, Sayın Reisi’yi saygıyla ve minnetle yâd ediyorum. Türkiye olarak pek çok kez olduğu gibi bu zor ve müessif günlerinde de komşumuz İran’ın yanında olacağız.''

20.05.2024 10:00

DÜNYA BASINI REİSİ'NİN ÖLÜMÜNÜ BÖYLE DUYURDU: TAHRAN KASABI ÖLDÜ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, helikopter kazasında hayatını kaybetti. Katar merkezli Al Jazeera, Reisi'nin cansız bedeninin tanınamayacak hale geldiğini duyururken İngiliz ve ABD basını ''Tahran Kasabı' hayatını kaybetti'' ifadelerine yer verdi.

20.05.2024 08:00

REİSİ'NİN ÖLÜMÜNDE SUİKAST İDDİASI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın hayatını kaybettiği helikopterin çevresindeki görüntü kafaları karıştırdı. Drone ile kaydedilen görüntülerde helikopter enkazı çevresinde bir kişinin hareket ettiği görüldü.

Fransız basını helikopterin pilotunun Mossad ajanı olduğunu öne sürerken, İsrailli bir yetkili, Reuters'a kaza ile ilgilerinin olmadığını açıkladı.

20.05.2024 02:20

REİSİ'NİN YERİNİ MUHBİR ALACAK

Yetkililer, helikopter enkazını tamamen yanmış halde buldu. İran Anayasası'nın 131'inci maddesi, cumhurbaşkanının ölümü halinde cumhurbaşkanının seçilememesi hallerinde, ülke liderinin (Ali Hamaney) atamasıyla, birinci cumhurbaşkanı yardımcısının cumhurbaşkanının yetki ve sorumluluklarını devralmasını öngörüyor.

İran lideri Reisi'nin yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Muhbir'in geçeceği belirtildi.

20.05.2024 00:41

İRAN CUMHURBAŞKANI REİSİ HELİKOPTER KAZASINDA ÖLDÜ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi ve ekibini taşıyan helikopter zorlu hava koşulları nedeniyle Doğu Azerbaycan eyaletinde dağlık arazide kaza yapmasından 15 saat sonra, olay yerini Türk AKINCI İHA'sı keşfetti. Helikopterin Amerikan yapımı Bell 212 olduğu öğrenilirken İran devlet medyası, kazanın sebebinin yoğun sis olduğunu duyurdu.

19.05.2024 21:30

KAZA YERİNİ TÜRK AKINCI İHA KEŞFETTİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin enkazının bulunması için İran'ın Türkiye'den yardım istemesi üzerine AFAD ekiplerini gönderme kararı alındı.

Enkaza, Türkiye'nin, helikopter kazasına ilişkin arama faaliyetlerinde görevlendirdiği Akıncı İHA ulaştı. Akıncı İHA’nın tespitlerinin ardından İran Kızılay'ı da Reisi’nin helikopterinin bulunduğunu duyurdu.

19.05.2024 16:00

REİSİ'Yİ TAŞIYAN HELİKOPTER KAZA YAPTI

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter kötü hava koşulları nedeniyle kaza yaptı.

Reisi, Azerbaycan sınırında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüşmüş ve iki ülke sınırında Kız Kalesi ve Hudaferin barajlarının açılışını yapmıştı.

İran Kızılay'ı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazanın Kaleyber ve Verzigan arasında yer aldığı, İHA'larla kazanın yaşandığı bölgenin tarandığı belirtildi.