İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması sonrası Trump'tan ilk açıklama

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması sonrası ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'dan canlı açıklamalar yaptı. Hürmüz Boğazı kararıyla ilgili açıklamada Trump İran'a sert tepki gösterdi.

İLAÇ FİYATLARINI DÜŞÜRDÜ!

Donald Trump'ın açıklamalarından satır başları:

İlk dönemimde özellikle 28 yıl boyunca yükselmekte olan ilaç fiyatlarını ben düşürdüm. Yüzde 8'de biri olarak düşürmüştüm ve kendimle bu konuda da gurur duyuyorum. Basın hiçbir şey yazmıyor bu konuda. Şu anda zirve noktamızdayız hatta dünyanın en iyisi biziz.

Londra'da mesela bir hapı aldığınız zaman 10 dolara alıyorsanız veya spesifik olarak bir örnek verecek olursam eğer 87 dolar olan bir ilaç New York'ta 130 dolar oluyordu eskiden.

2004'te Stanford Üniversitesi 'nde bir çalışma 30 travmatik yaralanmaları olan Arg Game isimli doğru mu telaffuz ettim bu arada bilmiyorum. Yanlış da söylemek istemem. Bu çalışmayla birlikte semptomlar %80 ile %90 arasında azalmıştı. Anksiyete ve depresyon semptomlarını da azaltmıştık bu arada.

HÜRMÜZ AÇIKLAMASI

Trump, ''İran ile görüşmeler sürüyor. Gün sonunda bazı bilgilere sahip olacağım. İran bize şantaj yapamaz'' dedi.