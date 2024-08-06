İran'ın intikam saldırısına karşı İsrail alarmda! Netanyahu'nun saklanacağı sığınak hazır

06 Ağustos 2024 15:04 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 15:20

Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından İsrail'e yönelik tehditler arttı. İsrail, Haniye suikastını üstlenmese de tüm oklar Tel Aviv'in üzerinde. İran, intikam bayrağını astı, İsrail'e 'sert ve acımasız' bir karşılık verileceğini bildirdi.

NETANYAHU'NUN SAKLANACAĞI SIĞINAK

İsrail'in yurt içi gizli servisi Şin Bet, olası İran ve Hizbullah saldırısına karşı önlemler almaya başladı. Kudüs'te bulunan yeraltı sığınağı, Başbakan Binyamin Netanyahu ve diğer üst düzey yöneticiler için hazır hale getirildi. İçinde komuta ve kontrol merkezlerinin yer aldığı sığına ciddi bir İran tehdidi halinde kullanıma sunulacak.

20 yıl önce inşa edilen sığınağın, İran'ın elindeki silahların isabetine dayanıklı olduğu, komuta ve kontrol merkezlerine sahip olduğu ve Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı karargahına bağlı olduğu belirtildi.

SIĞINAĞIN YERİ SIR GİBİ SAKLANIYOR

Olası bir misilleme saldırısında sığınak kullanılırsa, 7 Ekim'den bu yana bir ilk yaşanacak. Ulusal Yönetim Merkezi olarak bilinen sığınak, 10 aydır hiç kullanılmadı.

Sığınağın yeri ya da kaç metre derinlikte olduğu ise bilinmiyor. Times of Israel'in haberine göre yüzlerce kişilik kapasiteye sahip olan sığınak ihtiyaç halinde siviller için de koruma amaçlı kullanılabilir.

HAMAS LİDERİ İSMAİL HANİYE'YE SUİKAST

Hamas lideri İsmail Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, bugün sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı.