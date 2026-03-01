İran’ın Kuveyt saldırısında bilanço: 1 ölü, 32 yaralı

Kategoriler
İran'ın ABD ve İsrail saldırılarının ardından karşılık olarak saldırı düzenlediği Körfez ülkelerinden Kuveyt’te can kaybı ve yaralı sayısı belli oldu. Kuveyt Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada İran'ın saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin de yaralandığı belirtildi. Bakanlık, yaralıların al-Adan Hastanesi’nde tedavi gördüğünü kaydetti.