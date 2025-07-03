İran'ın nükleer tesislerinde son durum ne? Pentagon'dan Trump'ı yalanlayan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın her fırsatta dile getirdiği, İran'ın nükleer tesislerini yok edildiği söylemini ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yalanladı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, İran'ın nükleer programının 1 ya da 2 yıl geriletilmiş olduğunu söyledi.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalara dahil olan ABD'nin Tahran'ın nükleer tesislerini bombalamasının ardından Başkan Donald Trump nükleerin imha edildiğini söyledi. Fakat Pentagon'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

''SADECE 1-2 YIL GERİLETTİ''

Reuters'ın haberine göre, Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, İran'ın nükleer programının 1 ya da 2 yıl kadar geriletildiğini, ''muhtemelen 2 yıla daha yakın olduğunu'' söyledi. Sözcü Parnell, bu değerlendirmesinde ise herhangi bir kanıt sunmadı.

Parnell, “Programlarını 1 ile 2 yıl kadar gerilettik; en azından (Savunma) Bakanlığı içinde yapılan istihbarat değerlendirmesi bu yönde” ifadelerini kullandı.

UAEA BAŞKANI 'BİRKAÇ AY' DEMİŞTİ

İran'ın iş birliğini askıya aldığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Grossi ise İran’ın ''Birkaç ay içinde zenginleştirilmiş uranyum üretebileceğini'' söylemişti.

PENTAGON RAPORU SIZMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz hafta basına sızan Pentagon raporu, yer altındaki tesislerin ciddi zarar görmediği yönündeydi. Rapora göre, saldırılar sonrası İran'ın nükleer programı sadece birkaç aylık duraksamanın ardından yeniden başlayacak durumdaydı.