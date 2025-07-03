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 | Berrak Arıcan

İran'ın nükleer tesislerinde son durum ne? Pentagon'dan Trump'ı yalanlayan açıklama

ABD Başkanı Donald Trump'ın her fırsatta dile getirdiği, İran'ın nükleer tesislerini yok edildiği söylemini ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yalanladı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, İran'ın nükleer programının 1 ya da 2 yıl geriletilmiş olduğunu söyledi.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 09:00
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 09:00

İsrail ve İran arasındaki çatışmalara dahil olan ABD'nin Tahran'ın nükleer tesislerini bombalamasının ardından Başkan Donald Trump nükleerin imha edildiğini söyledi. Fakat Pentagon'dan itiraf gibi bir açıklama geldi.

İran'ın nükleer tesislerinde son durum ne? Pentagon'dan Trump'ı yalanlayan açıklama

''SADECE 1-2 YIL GERİLETTİ''

Reuters'ın haberine göre, Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, İran'ın nükleer programının 1 ya da 2 yıl kadar geriletildiğini, ''muhtemelen 2 yıla daha yakın olduğunu'' söyledi. Sözcü Parnell, bu değerlendirmesinde ise herhangi bir kanıt sunmadı.

Parnell, “Programlarını 1 ile 2 yıl kadar gerilettik; en azından (Savunma) Bakanlığı içinde yapılan istihbarat değerlendirmesi bu yönde” ifadelerini kullandı.

İran'ın nükleer tesislerinde son durum ne? Pentagon'dan Trump'ı yalanlayan açıklama

UAEA BAŞKANI 'BİRKAÇ AY' DEMİŞTİ

İran'ın iş birliğini askıya aldığı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Grossi ise İran’ın ''Birkaç ay içinde zenginleştirilmiş uranyum üretebileceğini'' söylemişti.

İran'ın nükleer tesislerinde son durum ne? Pentagon'dan Trump'ı yalanlayan açıklama

PENTAGON RAPORU SIZMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz hafta basına sızan Pentagon raporu, yer altındaki tesislerin ciddi zarar görmediği yönündeydi. Rapora göre, saldırılar sonrası İran'ın nükleer programı sadece birkaç aylık duraksamanın ardından yeniden başlayacak durumdaydı.

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#donald trump
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