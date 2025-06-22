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 | Yusuf Özgür Bülbül

İran'ın talebiyle BMGK acil toplanıyor: Gerilim tırmanıyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının "incelenmesi ve kınanması" talebi üzerine bugün acil bir oturum düzenleyecek. İran'ın BM Daimi Temsilcisi Amir Said İravani'nin talebini içeren mektup üzerine Pakistan, Çin ve Rusya BMGK'nin acil toplanması çağrısında bulunmuştu. İşte detaylar...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.06.2025
saat ikonu 18:52
|
GÜNCELLEME:
22.06.2025
saat ikonu 19:33

İran'ın talebiyle BMGK'de bugün oturum düzenlenecek. İran'ın, ABD'nin saldırısının "incelenmesi ve kınanması" talebi doğrultusunda Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi (BMGK) ilerleyen saatlerde toplanacak. Bu gelişme, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki üç nükleer tesise hava saldırıları düzenlediklerini açıklamasının ardından geldi.

İran'ın talebiyle BMGK acil toplanıyor: Gerilim tırmanıyor

ABD VE İSRAİL'DEN YENİ SALDIRIYOR

İran'ın talep ettiği "acil oturumun" yerel saatle 3'te düzenlenmesi bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.
İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran'ın talebiyle BMGK acil toplanıyor: Gerilim tırmanıyor

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, 3 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını ifade etti.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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