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 | Berrak Arıcan

İranlı Bakan Bekayi'den UAEA'ya sert tepki: Gerçeği örtbas ettiniz, savaş ortağı oldunuz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'ye sert tepki gösterdi. UAEA'nın 'savaş ortağı' olduğunu söyleyen Bekayi, gerçeğin de örtbas edildiğini belirtti.

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İranlı Bakan Bekayi'den UAEA'ya sert tepki: Gerçeği örtbas ettiniz, savaş ortağı oldunuz
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
19.06.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
19.06.2025
saat ikonu 12:09

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi'yi hedef aldı. Bekayi, Grossi'nin İran'ın nükleer silah edinmesi konusundaki ifadelerine karşılık verdi.

İranlı Bakan Bekayi'den UAEA'ya sert tepki: Gerçeği örtbas ettiniz, savaş ortağı oldunuz

''GERÇEĞİ ÖRTBAS ETTİNİZ''

Bekayi, "Bu çok geç Grossi Bey. Gerçeği, taraflı raporunuzla örtbas ettiniz. Bu rapor, E3 (Fransa, Almanya ve İtalya) ve ABD'nin temelsiz iddialarıyla kulp bularak uygunsuzluk kararı çıkarmıştı. Aynı kararla, sonrasında soykırımcı savaş çığırtkanı rejimin (İsrail) İran'a karşı saldırılarında son bahane olarak kullanılarak barışçıl nükleer tesislere yönelik yasa dışı saldırılar başlatıldı." ifadelerini kullandı.

İranlı Bakan Bekayi'den UAEA'ya sert tepki: Gerçeği örtbas ettiniz, savaş ortağı oldunuz

''UAEA SAVAŞ ORTAĞI OLDU''

İsrail'in İran'a saldırılarında masum sivillerin hayatını kaybettiğini belirten Bekayi, UAEA'nın raporunun "yanıltıcı anlatısının acı sonuçları olduğu ve hesap verilmesi gerektiğini" kaydetti.

Bekayi, "Silahsızlandırma politikasına ihanet ettiniz. UAEA'yı bu yasa dışı saldırının savaş ortağı yaptınız." diyerek UAEA ve Grossi'ye tepki gösterdi.

İranlı Bakan Bekayi'den UAEA'ya sert tepki: Gerçeği örtbas ettiniz, savaş ortağı oldunuz

''ELİMİZDE KANIT YOK''

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, "İran'ın nükleer programına" ilişkin CNN televizyonuna değerlendirmelerde bulunmuştu. Grossi, "Elimizde (İran'da) nükleer silaha yönelik sistematik bir çaba olduğuna dair herhangi bir kanıt yok." demişti.

İran'daki nükleer tesislerin güncel durumuna ilişkin veriler paylaşan Grossi, "(İran'ın) Nükleer zenginleştirme olasılığı şu anda ne kadar geriledi sizce?" sorusunu şu ifadelerle cevaplamıştı:

"Tamamen olmasa da önemli ölçüde gerileme olduğunu söyleyebilirim, çünkü dediğim gibi Natanz dışında zenginleştirme kapasiteleri var, Fordo'da var. Ve bu etkilenmiş gibi görünmüyor, bilmiyorum, devam eden bir savaştan bahsediyoruz.

Bu konu gelişiyor olabilir ama şu anda prensipte çözülmüş değil. Bence açık bir gerileme oldu, bu çok açık ama zenginleştirme kapasiteleri hala mevcut."

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