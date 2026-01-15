Menü Kapat
İranlı bakandan dikkat çeken iddia: Provokatörlere öldürmek için 3500 dolar ve uyuşturucu verdiler

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, dikkat çeken bir iddia ortaya attı. İranlı bakan, ABD ve İsrail'in ülke genelinde kargaşa çıkarmaları için provokatörlere çzel bütçe belirlediğini, bazı göstericilere uyuşturucu verdiğini öne sürdü.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.01.2026
16:28
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
16:28

İran Savunma Bakanı Aziz Nasırzade, düzenlediği basın toplantısında ülkede rejim karşıtı olaylara dönüşen gösterileri değerlendirdi. Nasırzade, "ABD, Siyonist rejim ve bazı müttefik ülkelerin, ayrılıkçılar ile teröristlerin geleceği şekillendirmesi için bir diyalog merkezi kurduğuna dair elimizde net bilgiler var. Hatta her bölünmüş bölgenin kendi anayasasını yazmasını planladılar. Silah kaçakçılığı ile mali ve lojistik desteği yönlendirdiler." dedi.

İran'da kargaşa çıkarmak amacıyla bölge ülkelerinden birinde ortak toplantılar yapıldığına dair istihbarat bilgisine sahip olduklarını aktaran Nasırzade, bu toplantılarda ABD ve Batılı bazı istihbarat servislerinin bütçe artırımı için özel planlar sunduklarını söyledi.

İranlı bakandan dikkat çeken iddia: Provokatörlere öldürmek için 3500 dolar ve uyuşturucu verdiler

''ÖLDÜRMEK 3500 DOLAR, TACİZ 100 DOLAR''

Nasırzade, şunları kaydetti:

"Bu toplantıda İran'daki yıkım fiyatları şu şekilde belirlenmişti: Bir kişiyi öldürmek 500 milyon tümen (yaklaşık 3 bin 500 dolar), araç yakmak 200 milyon tümen (yaklaşık 1400 dolar), polis karakolunu kundaklamak 80 milyon tümen (yaklaşık 550 dolar) ve her türlü taciz veya rahatsız edici eylem ise 15 milyon tümen (yaklaşık 100 dolar)."

İranlı bakandan dikkat çeken iddia: Provokatörlere öldürmek için 3500 dolar ve uyuşturucu verdiler

''BAZILARINA UYUŞTURUCU VERİLDİ''

Gösterilerde gözaltına alınan bir kişinin bahsi geçen işler için 900 milyon tümen (yaklaşık 6 bin 200 dolar) aldığının belirlendiğini söyleyen Nasırzade, provokatörlerin bazı göstericilere uyuşturucu verdiğini ve bu nedenle de ölenlerin olduğunu dile getirdi.

İranlı bakandan dikkat çeken iddia: Provokatörlere öldürmek için 3500 dolar ve uyuşturucu verdiler

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

İranlı bakandan dikkat çeken iddia: Provokatörlere öldürmek için 3500 dolar ve uyuşturucu verdiler

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı bakandan dikkat çeken iddia: Provokatörlere öldürmek için 3500 dolar ve uyuşturucu verdiler

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

