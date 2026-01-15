Menü Kapat
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

ABD'nin İran'a saldırısı 'en az birkaç gün sonra!' Trump masadaki seçenekleri değerlendiriyor

ABD basınından The New York Times (NYT), İran'a yönelik olası saldırının en iyi ihtimalle günler sonra düzenleneceğini yazdı. Trump'ın askeri seçenekleri göz ardı etmediği belirtildi.

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle sokağa dökülen yaklaşık 3 haftadır kanlı bir mücadele verirken ABD, 2 bin 600'ü aşan can kayıplarını öne sürerek tehditlerini sürdürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a askeri müdahale planlarını değerlendirdiği belirtildi.

The New York Times (NYT) gazetesine konuşan ABD yönetiminden yetkililer, Trump'ın son günlerde komutanları tarafından kendisine sunulan askeri seçenekleri göz ardı etmediğini söyledi. İsimleri açıklanmayan yetkililer, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Trump'a bu konuda geniş seçenek yelpazesi sunduğunu kaydetti.

ABD'nin İran'a saldırısı 'en az birkaç gün sonra!' Trump masadaki seçenekleri değerlendiriyor

ABD'NİN İRAN'A YÖNELİK SALDIRI SEÇENEKLERİ

Olası hedefler arasında yeniden İran'ın nükleer programı ve balistik füze sistemlerinin bulunduğunu söyleyen yetkililer, siber saldırı veya güvenlik güçlerine yönelik ölümcül saldırıların düzenlenmesinin ise daha yüksek olasılıkta olduğunu dile getirdi.

Yetkililer, Trump'ın askeri seçenek emrinin, Tahran'ın sonraki adımlarına bağlı olduğunu söyledi.

ABD'nin İran'a saldırısı 'en az birkaç gün sonra!' Trump masadaki seçenekleri değerlendiriyor

İRAN'A SALDIRI EN AZ BİRKAÇ GÜN SONRA!

ABD'nin uzun menzilli bombardıman uçaklarının, ikincil saldırı ihtimali nedeniyle başta alarma geçirildiğini anlatan yetkililer, dün itibarıyla bunun askıya alındığını dile getirdi.

Yetkililer, herhangi bir saldırının henüz değil en az birkaç gün sonra düzenleneceğini ve İran'dan güçlü bir misillemeye yol açabileceğini ifade etti.

ABD'nin İran'a saldırısı 'en az birkaç gün sonra!' Trump masadaki seçenekleri değerlendiriyor

ABD istihbaratına göre İran'ın misillemesinin bölgedeki ABD üslerine yönelik olacağını dile getiren yetkililer, Katar'daki üssün yanı sıra Suriye ve Irak'a konuşlu ABD güçlerine de saldırılar düzenlenebileceğini belirtti.

Haberde Trump'ın İran'a karşı saldırı emri vermesi durumunda askeri seçeneklerinin sınırlı olacağı ifade edildi. Pentagon yetkilileri, şu anda Orta Doğu'da bir uçak gemisinin yanı sıra füze fırlatan üç muhrip gemisi ile füze fırlatan en az bir denizaltı bulundurduklarını, gemilerden birinin ise Kızıldeniz'de olduğunu kaydetti.

ABD'nin İran'a saldırısı 'en az birkaç gün sonra!' Trump masadaki seçenekleri değerlendiriyor

Trump, dün Beyaz Saray'daki imza töreninde İran'daki "infazların" durdurulduğu bilgisinin kendilerine iletildiğini belirterek, askeri seçeneklerin halen masada olup olmadığına ilişkin, "Sürecin nasıl gelişeceğini izleyip göreceğiz." ifadesini kullanmıştı.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkedeki gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

ABD'nin İran'a saldırısı 'en az birkaç gün sonra!' Trump masadaki seçenekleri değerlendiriyor

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olaylarının ve polis müdahalesinin artması üzerine 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.

