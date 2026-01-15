İran yönetimi olası rejim değişikliğinden korkuyor! Paraları kaçırmaya başladılar

İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan protestolar devam ederken Tahran yönetimini olası rejim değişikliği korkusu sardı. ABD Hazine Bakanlığı, İran'daki mevcut siyasi ve toplumsal kriz ortamında ülke yönetimine yakın isimlerin devasa miktarlarda parayı yurt dışına transfer ettiğini tespit ettiğini açıkladı.

PARALARI KRİPTOYA ÇEVİRİP KAÇIRDILAR

Bakanlık, İranlı yetkililerin milyonlarca doları bankalar aracılığıyla ya da kripto varlıklar kullanarak ülkeden kaçırdığını belirtti. Bu durum, İslam Cumhuriyeti'ne duyulan güvenin hızla eridiğinin güçlü bir işareti olarak değerlendiriliyor.

Mewsmax'e açıklamalarda bulunan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, "İran liderliğinin gemiyi terk ettiğini ve paranın tüm dünyadaki finans kuruluşlarına geldiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. Bakanlık, bu fonların izini süreceklerini ve bu varlıkların sahiplerinin hesaplarından kaçamayacağını vurguladı.

İran yönetiminin, iç karışıklıklar ve dış baskı arasında giderek siyasi ve ekonomik açıdan zorlandığı yorumları uluslararası çevrelerde artıyor. Bu gelişmeler, yönetim kadrolarının yurt dışında güvenli limanlar aradığı şeklinde yorumlanıyor.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olaylarının ve polis müdahalesinin artması üzerine 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.