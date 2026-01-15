Pehlevi İran'daki olası rejim değişikliğine hazırlanıyor! Vaatlerini sıraladı

İran'da ekonomik sorunları nedeniyle sokağa dökülen halk kanlı bir mücadele verirken ABD'de lüks sürgün hayatı yaşayan Rıza Pehlevi, muhtemel bir rejim değişikliği sonrası için vaatlerini sıraladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Pehlevi, İran’ın mevcut rejim nedeniyle terörizm, aşırılık ve yoksullukla özdeşleştirildiğini savundu.

Pehlevi, "Gerçek İran ise farklı bir İran'dır. Güzel, barışsever ve çiçek açan bir İran" ifadelerini kullandı. İslam Cumhuriyeti'nden önce var olan İran’ın bu rejimin yıkılmasıyla küllerinden yeniden doğacağını söyleyen Pehlevi, "Bu nedenle, rejimin çöküşünden sonra özgür İran'ın komşularına ve dünyaya karşı nasıl hareket edeceği konusunda net olmak istiyorum" dedi.

''İSRAİL DEVLETİ DERHAL TANINACAK''

İran'ın nükleer savunma programının sona erdirileceği ve mevcut rejimin terör gruplarına verdiği desteğin derhal kesileceğini söyleyen Pehlevi, "Özgür bir İran; terörizm, organize suç, uyuşturucu kaçakçılığı ve aşırılıkla mücadele etmek için bölgesel ve küresel ortaklarla birlikte çalışacak. İran, bölgede bir dost ve istikrar gücü olarak hareket edecek. Küresel güvenlikte ise sorumlu bir ortak olacak" diye konuştu.

ABD ile diplomatik ilişkilerin normalleşeceğini ve Amerika ve halkıyla dostluğun yeniden tesis edileceğini kaydeden Pehlevi, "İsrail Devleti derhal tanınacak" ifadelerini kullandı. İran, İsrail ve Arap dünyası arasındaki ilişkilerin geliştirileceğini ifade eden Pehlevi, "Karşılıklı tanıma, egemenlik ve ulusal çıkarlara dayalı yeni bir sayfa açılacak" şeklinde konuştu.

''KAMU KURUMLARI HALKA HESAP VERECEK''

İran’ın dünyanın en büyük petrol ve gaz rezervlerinden bazılarına sahip olduğunu hatırlatan Pehlevi, "Özgür bir İran, özgür dünya için güvenilir bir enerji tedarikçisi haline gelecek. Politika yapımında şeffaf olacak. İran'ın eylemleri sorumlu olacak. Fiyatlar öngörülebilir olacak" diye konuştu. Şeffaflık ve yönetimde uluslararası standartların benimseneceğini ve uygulanacağını belirten Pehlevi, "Kara para aklama ile mücadele edilecek. Organize yolsuzluk tasfiye edilecek. Kamu kurumları halka hesap verecek" ifadeleri kullandı.

''DÜNYAYA YATIRIM ARAYIŞINDA OLACAK''

İran’ın dünyanın el değmemiş son büyük pazarlarından biri olduğunu vurgulayan Pehlevi, "Nüfusumuz eğitimli ve modern ve onu dünyanın dört bir yanına bağlayan bir diasporaya sahip. Demokratik bir İran; ekonomisini ticarete, yatırıma ve yeniliğe açacak. Ve İran, dünyaya yatırım yapma arayışında olacak" dedi.

''ÖZGÜR İRAN BARIŞIN, REFAHIN VE ORTAKLIĞIN GÜCÜ OLACAK''

İran’ın mevcut rejim nedeniyle maruz kaldığı tecritin yerini fırsatların alacağını iddia eden Pehlevi, "Bu soyut bir vizyon değil, pratik bir vizyon. Ulusal çıkara, istikrara ve işbirliğine dayalı. Bunu başarmak için, şimdi İran halkının yanında durma vakti" dedi. Pehlevi, mevcut rejimin çöküşünün İran halkına onurunu iade edeceğini ve bölge ile dünyaya da fayda sağlayacağını savundu. Pehlevi, "Özgür bir İran; barışın, refahın ve ortaklığın gücü olacak" ifadelerini kullandı.

İRANLILARIN ÜÇTE BİRİ PEHLEVİ'Yİ DESTEKLİYOR

1979 yılındaki İran İslam Devrimi sırasında tahttan indirilen Şah'ın oğlu olan ve ABD’de sürgünde yaşayan Pehlevi, İran muhalefetinin önde gelen isimlerinden biri olarak biliniyor. Pehlevi, İran’da rejim değişikliği olması halinde "geçiş dönemi" lideri olarak görev almak için girişimlerde bulunuyor. Kasım 2025'te yapılan anketlere göre İranlıların yaklaşık üçte birinin Pehlevi'yi desteklediği belirtiliyor.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısındaki yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14 Ocak'ta yayımladığı raporunda, ülkede gösteriler nedeniyle ölenlerin sayısının, 147'si emniyet görevlisi olmak üzere toplam 2 bin 550'ye yükseldiğini duyurmuştu.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Protestolarda şiddet olaylarının ve polis müdahalesinin artması üzerine 9 Ocak'ta ülke genelinde internet kesilmişti.