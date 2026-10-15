Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 15:16

İş arkadaşının yemeğine böcek ilacı kattı! 8 aylık soruşturmanın ardından tutuklandı

Avustralya'nın Perth şehrinde bir iş yerinde 43 yaşındaki kadın, 58 yaşındaki meslektaşının işe getirdiği yemeğe zehirli böcek ilacı kattı. 8 aylık soruşturmanın ardından kadın tutuklandı.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
İş arkadaşının yemeğine böcek ilacı kattı! 8 aylık soruşturmanın ardından tutuklandı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 15:16
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 15:16

Avustralya'nın Perth şehrinde şubat ayında bir iş yerinde akılalmaz bir olay yaşandı. Bir çalışan sabah çay molasında meslektaşlarıyla paylaşmak için körili bir yemek getirdi. Çalışanlar yemeği sorunsuz bir şekilde yedi ve kalan yemek personel odasına kaldırıldı.

ÖNCE KİMYASAL MADDE ODASINA GİTTİ

43 yaşındaki bir çalışan, önce kimyasal madde deposuna ardından yiyeceklerin bırakıldığı odaya gitti. 58 yaşındaki çalışan ise kalan yemeği bitirmek için döndüğünde yemeğin içinde gizemli parlak yeşil granüller olduğunu fark etti. Kadın az miktarda yemeğin tadına baktı ve dili uyuşmaya başladı. 

İş arkadaşının yemeğine böcek ilacı kattı! 8 aylık soruşturmanın ardından tutuklandı

SALYANGOZLARI ÖLDÜRMEK İÇİN KULLANILAN ZEHİR

Bu durum üzerine polise haber verildi ve yemek incelendi. Yemekte yapılan testler, gizemli yeşil granüllerin, salyangoz ve sümüklüböcekleri öldürmek için yaygın olarak kullanılan zehirli bir böcek ilacı olan metaldehit içeren salyangoz zehri olduğu tespit edildi. 

KADIN TUTUKLANDI

8 aylık soruşturmanın ardından 43 yaşındaki kadın tutuklandı. Olaydan sonra kendisine , başka bir kişinin hayatını, sağlığını veya güvenliğini tehlikeye atmak da dahil olmak üzere, zarar verme niyetiyle yasa dışı bir eylemde bulunma suçlaması yöneltildi.

Kimliği kamuoyuna açıklanmayan sanığın, 5 Kasım'da Armadale Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Herzog kürsüye çıktı! Bakan Hakan Fidan dahil 10 ülke temsilcisi salonu terk etti
Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Rusya'ya enerji saldırıları yeniden başlayacak
ETİKETLER
#Perth
#Körili Yemek
#Metaldehit
#Salyangoz Zehri
#Armadale Sulh Ceza Mahkemesi
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.