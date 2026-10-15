İş arkadaşının yemeğine böcek ilacı kattı! 8 aylık soruşturmanın ardından tutuklandı

Avustralya'nın Perth şehrinde şubat ayında bir iş yerinde akılalmaz bir olay yaşandı. Bir çalışan sabah çay molasında meslektaşlarıyla paylaşmak için körili bir yemek getirdi. Çalışanlar yemeği sorunsuz bir şekilde yedi ve kalan yemek personel odasına kaldırıldı.

ÖNCE KİMYASAL MADDE ODASINA GİTTİ

43 yaşındaki bir çalışan, önce kimyasal madde deposuna ardından yiyeceklerin bırakıldığı odaya gitti. 58 yaşındaki çalışan ise kalan yemeği bitirmek için döndüğünde yemeğin içinde gizemli parlak yeşil granüller olduğunu fark etti. Kadın az miktarda yemeğin tadına baktı ve dili uyuşmaya başladı.

SALYANGOZLARI ÖLDÜRMEK İÇİN KULLANILAN ZEHİR

Bu durum üzerine polise haber verildi ve yemek incelendi. Yemekte yapılan testler, gizemli yeşil granüllerin, salyangoz ve sümüklüböcekleri öldürmek için yaygın olarak kullanılan zehirli bir böcek ilacı olan metaldehit içeren salyangoz zehri olduğu tespit edildi.

KADIN TUTUKLANDI

8 aylık soruşturmanın ardından 43 yaşındaki kadın tutuklandı. Olaydan sonra kendisine , başka bir kişinin hayatını, sağlığını veya güvenliğini tehlikeye atmak da dahil olmak üzere, zarar verme niyetiyle yasa dışı bir eylemde bulunma suçlaması yöneltildi.

Kimliği kamuoyuna açıklanmayan sanığın, 5 Kasım'da Armadale Sulh Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkması bekleniyor.