İşe alımlarda tuhaf 'su testi' herkesi şaşırttı! Bir bardak ve sürahi adayın işi almasını sağladı

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'ın işe alımlarda uyguladığı tuhaf mülakatlar artık yaygın bir hal aldı. Bir şirkette yönetici adaylarının ilginç bir su testine tabi tutulduğu ortaya çıktı.

Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs, işe alımlarda yönetici adaylarına alkol ikramı, beraber yürüyüşe çıkma ya da bir şeyler içme gibi tuhaf testlere tabi tutuyordu. Bu yöntemler şirketlerin işe alımlarında yaygınlaştı ve birçok kurum bu tuhaf testleri kullanmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde ilginç bir işe alım süreci yaşadığını sosyal medya platformu Reddit'te anlatan bir kişinin deneyimi de herkesi şoke etti.

Reddit'te, bir şirkette yönetici olmak için işe alım mülakatına girdiğini anlatan kişi, bilgisi dışında bir su testine tabi tutulduğunu anlattı. Mülakatta masaya konulan bir su bardağının ve sürahinin aslında yönetici adayı için çok şey anlattığı belirtildi.

SUYU 'NORMAL HIZDA' İÇME TESTİ

İşe alım yapılırken kullanılan yöntemde adayın önünde bir su bardağı ve bir sürahi oluyor. Mülakat sırasında adayın, su içip içmediğine, eğer içtiyse ne kadar hızlı içtiğine dikkat ediyorlar. Sosyal medyada bu teste tabi tutulan kişi, ''Suyu 'normal hızda' içen tek kişi ben olduğum için yeterince kalifiyeli olmasam da işi ben aldım'' açıklamasında bulundu. Yönetici adayının suyu 'normal hızda' içmesinin ise 'iş yerinde kendine güvenmek' anlamını taşıdığı ifade edildi. Aday, ''Görünüşe göre bir kişinin kendisine sunulan suyu reddetme şeklinden veya suyu çok hızlı içmesinden o kişi hakkında çok şey anlaşılabiliyor'' dedi. Sosyal medya kullanıcıları ise 'normal hız nedir?' sorusunu sorduğunda ise aday, ''Ben her soruyu cevapladıktan sonra bir yudum su içtim'' cevabını verdi.

TAVSİYE EDİLEN BAŞKAYDI

Fakat bir başka sosyal medya kullanıcısı, kendisine tavsiye edilenin tam tersi olduğunu şöyle anlattı:

''Bir işe alım görevlisi bana mülakat sırasında hiçbir şey içmemem gerektiğini, yoksa üzerime veya başka bir yere dökebileceğimi söyledi.'''

'BARDAĞI MUTFAĞA GÖTÜRME' TESTİ

Öte yandan Xero Avustralya'nın eski genel müdürü Trent Innes, şirkette işe alım yaparken potansiyel çalışanları mülakatta bir fincan kahve ikram ederek test ettiğini açıklamıştı. Şu anda yatırım şirketi Compono'nun CEO'su olan Trent, Lambros Photios ile Venture Podcast'ine yaptığı açıklamada, bu numaranın kendisine bir adayın 'tutumuna' ve 'sahipliğine' dair bir fikir verdiğini söylemişti.

Trent, mülakat başlamadan önce genellikle aday çalışanı mutfağa götürdüğünü ve burada kendisine bir bardak su, kahve, çay veya meşrubat ikram edildiğini söylüyor. Trent, ''Muhtemelen tüm karanlık sırlarımı burada ifşa ediyorum'' diyerek teste dair şunları anlatmıştı:

''İçeri girip benimle tanıştığınızda, sizi her zaman mutfaklarımızdan birine yürüyüşe çıkarırım ve bir şekilde her zaman oradan bir içecekle ayrılırsınız. Sonra mülakatımızı yapıyoruz ve sonunda hep beklediğim şey şu oluyor: Mülakatı yapan kişi, boş bardağı mutfağa geri götürecek mi?''