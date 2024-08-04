İşgalci İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü var

04 Ağustos 2024 07:59 - Güncelleme : 04 Ağustos 2024 08:01

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmalarda bir mensubunun öldüğünü duyurdu

Hizbullah, İsrail ile çıkan çatışmalarda bir mensubunun öldüğünü duyurdu

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlar devam ediyor. İsrail ordusu, Aksa Şehitleri Hastanesi'nin avlusundaki çadırlarda kalan Filistinlilere saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırının ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; hastane bahçesinde çadırların yandığı ve yaralıların kurtarılmaya çalışıldığı görüldü.

2 EVE BOMBA YAĞDIRDILAR

İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentinde el-Hasenat ailesine de bir ait evi bombaladı ve saldırıda 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Amudi ailesinin evine yapılan hava saldırısında en az 8 Filistinli hayatını kaybetti ve 8 kişi yaralandı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 40 BİNE DAYANDI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 39 bin 550 Filistinli, bunlardan 16 bin 314'ü çocuk ve 10 bin 980'i kadın olmak üzere hayatını kaybetti, 91 bin 280 kişi yaralandı.

Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin olduğu bildiriliyor ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla sivil altyapı da tahrip ediliyor.