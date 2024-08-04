İşgalci İsrail, Gazze'de yine sivilleri hedef aldı: Çok sayıda ölü var
İşgalci İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'de Aksa Şehitleri Hastanesi'nin avlusundaki çadırlarda kalan Filistinlilere saldırdı. Hain saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ayrıca Gazze'de Filistinli ailelere ait iki evi hedef aldı ve bu saldırıda da 11 kişi yaşamını yitirdi.
İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği katliamlar devam ediyor. İsrail ordusu, Aksa Şehitleri Hastanesi'nin avlusundaki çadırlarda kalan Filistinlilere saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Saldırının ardından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde; hastane bahçesinde çadırların yandığı ve yaralıların kurtarılmaya çalışıldığı görüldü.
2 EVE BOMBA YAĞDIRDILAR
İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentinde el-Hasenat ailesine de bir ait evi bombaladı ve saldırıda 3 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.
Ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda Amudi ailesinin evine yapılan hava saldırısında en az 8 Filistinli hayatını kaybetti ve 8 kişi yaralandı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 40 BİNE DAYANDI
İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 39 bin 550 Filistinli, bunlardan 16 bin 314'ü çocuk ve 10 bin 980'i kadın olmak üzere hayatını kaybetti, 91 bin 280 kişi yaralandı.
Enkaz altında hâlâ binlerce kişinin olduğu bildiriliyor ve halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınmasıyla sivil altyapı da tahrip ediliyor.