İşgalci İsrail soykırımı sürüyor! Filistinlilerin sığındığı okul bombalandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İşgalci İsrail'in katliamı sürüyor! Gazze'ye gece boyu bomba yağdı: Çok sayıda ölü var

İşgalci İsrail'in katliamı sürüyor! Gazze'ye gece boyu bomba yağdı: Çok sayıda ölü var

İşgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan Nusayrat Mülteci Kampı'nda, özellikle kuzeyden gelen sivillerin barındığı İzz Bin Abdüsselam Okulu'na top atışlarıyla saldırı düzenledi.

Hain saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı bildirildi. İsrail topçuları, Gazze Şeridi'nin ortasında yer alan Bureyc Mülteci Kampı'nın kuzeyine ağır saldırılar gerçekleştirdi.

İsrail ordusuna ait helikopterler, Gazze Şeridi'nin ortasında bulunan Deyr el-Belah kentinin doğusundaki Salahaddin Caddesi'nde yer alan El-Avde fabrikası çevresini yoğun ateş altına aldı.

GECE BOYU SALDIRILAR SÜRDÜ

Hastane kaynakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan Avrupa Hastanesi'ne, İsrail'in Refah kentine düzenlediği saldırı sonrası enkaz altından çıkarılan üç kişinin naaşının getirildiğini bildirdi.

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze Şeridi'nin güneyinde, Refah'ın batısında bulunan bazı site ve binaları patlayıcılarla havaya uçurdu.