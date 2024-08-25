Son dakika | Hizbullah vurdu, İsrail ordusu Lübnan'a saldırı başlattı: Sirenler çaldı, uçuşlar kapatıldı, sığınak çağrısı yapıldı

25 Ağustos 2024 05:54 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 10:33

Canlı Anlatım Özeti HAKAN FİDAN'DAN İRANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

İSRAİL SALDIRI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

ABD'DEN İSRAİL'E DESTEK GECİKMEDİ

HİZBULLAH SALDIRININ İLK AŞAMASINI TAMAMLADI

İSRAİL'DE 48 SAAT OHAL!

NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA

BEN-GURION'DA UÇUŞLARA YENİDEN BAŞLANDI

HİZBULLAH KARŞILIK VERDİ SİRENLER ÇALDI

ULUSLARARASI BEN GURION HAVALİMANI KAPATILDI

GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANIYOR

25.08.2024 10:17

HAKAN FİDAN'DAN İRANLI MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yle bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze’deki durum ve bölgedeki gelişmeler ele alındı.

25.08.2024 09:50

İSRAİL SALDIRI GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞTI

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki bölgelerde Hizbullah'a ait füze fırlatma noktalarına yönelik saldırı görüntülerini yayımladı.

25.08.2024 09:45

ABD'DEN İSRAİL'E DESTEK GECİKMEDİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail ve Lübnan'daki durumu "yakından takip ettiği" ve "akşam boyunca ulusal güvenlik ekibiyle görüştüğü" bildirildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, "İsrail'in kendini savunma hakkını desteklemeye ve bölgesel istikrar için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

25.08.2024 09:30

HİZBULLAH SALDIRININ İLK AŞAMASINI TAMAMLADI

Lübnan Hizbullahı, Beyrut'ta Hizbullah komutanlarından Fuad Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail’e başlattığı saldırıların ilk aşamasının 320 füzeyle tamamlandığını açıkladı.

25.08.2024 09:00

İSRAİL'DE 48 SAAT OHAL!

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'a başlattıkları "önleyici saldırı" ve Hizbullah'ın da komutanlarından Fuad Şükür'ün suikastına misilleme başlatmasının ardından İsrail'de 48 saat olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.

25.08.2024 08:50

NETANYAHU'DAN İLK AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv'de yapılan Güvenlik Kabinesi toplantısında, İsrail'in bu sabah Lübnan'da Hizbullah'a yönelik düzenlediğini söylediği "önleyici saldırıya" ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hizbullah'ın İsrail'e yönelik saldırı hazırlığında olduğunu tespit ettiklerini savunan Netanyahu, İsrail ordusuna "tehdidi" ortadan kaldırması talimatı verdiklerini belirtti.

Netanyahu, İsrail ordusunun saldırıda Hizbullah'a ait "binlerce roketi" imha ettiğini söyledi. İsraillilere ordunun verdiği talimatlara uymaları çağrısı yapan Netanyahu, Hizbullah'a yönelik saldırılar için ise "Kim bize zarar verirse biz de ona veririz." ifadesini kullandı.

25.08.2024 08:30

BEN-GURION'DA UÇUŞLARA YENİDEN BAŞLANDI

İsrail Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Lisa Drir, yaptığı açıklamada, kuzeyde yaşanan gelişmeler üzerine sabah yerel saatle 05.30-07.00 arasında Ben-Gurion'un uçuşlara kapatıldığını belirtti.

Uçuşlara saat 07.00 itibarıyla yeniden başlandığını aktaran Drir, başka havalimanlarına gönderilen uçakların yeniden Ben-Guriona'a yönlendirildiğini ifade etti.

25.08.2024 08:10

HİZBULLAH KARŞILIK VERDİ SİRENLER ÇALDI

İsrail'in saldırısına karşılık veren Hizbullah, İsrail’in kuzey bölgelerine füze ve roketli saldırı yaptı. Kuzeyde Celile bölgesinde Dovev, Baram, Ein Yacov başta olmak üzere, birçok bölgede sirenler çalmaya başladı. Sığınaklarda kalın çağrısı yapıldı.

25.08.2024 02:00

ULUSLARARASI BEN GURION HAVALİMANI KAPATILDI

Tel Aviv’deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı’nın tüm uçuşlara kapatıldığı açıklandı. Ben Gurion’a inecek tüm uçaklar da bölge ülkelerine yönlendirilecek.

25.08.2024 01:00

GÜVENLİK KABİNESİ TOPLANIYOR

Kanal 12 televizyonunun haberine göre, İsrail Güvenlik İşlerinden Sorumlu Küçültülmüş Bakanlar Konseyi, bu sabah yerel saatle 7:00'de başkent Tel Aviv'de bir araya gelecek.

25.08.2024 00:00

HİZBULLAH İKİ İSRAİL ASKERİ BÖLGESİNİ HEDEF ALDI

Hizbullah akşam saatlerinde yaptığı açıklamada iki kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) iki İsrail askeri bölgesini ve askerleri hedef aldığını açıkladı. Hizbullah Hareketi'nin yaptığı duyuruda Hermon ve Er-Rahib askeri bölgelerindeki İsrail askerlerini İHA'larla vurduğunu söyledi.

YER: Lübnan