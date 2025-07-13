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 | Berrak Arıcan

İşgalci İsrailler, Mescid-i Aksa'ya polis korumasında baskın düzenledi

İşgalci İsrailliler, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya İsrail polisinin koruması altında baskın düzenledi.

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İşgalci İsrailler, Mescid-i Aksa'ya polis korumasında baskın düzenledi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 13:12
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 13:12

topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Doğu 'te bulunan 'ya polisinin koruması altında baskın düzenledi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, gruplar halinde Aksa'ya baskın düzenleyen onlarca fanatik İsrailli, Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi yakınlarında "Talmud ayinleri" gerçekleştirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin haziran ayında Mescid-i Aksa'nın tarihi ve yasal statüsünü değiştirmeyi hedefleyen 25 baskın düzenlediğini bildirmişti.

İşgalci İsrailler, Mescid-i Aksa'ya polis korumasında baskın düzenledi

MESCİD-İ AKSA BASKINLARI

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşmasına göre Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor.

İsrailliler, 2003'ten bu yana idarenin izni olmadan İsrail'in tek taraflı kararıyla polis eşliğinde kutsal mabet Mescid-i Aksa'ya giriyor. Bu girişleri baskın olarak nitelendiren Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğinin ihlal edildiğini vurguluyor.

İsrailliler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor.

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ETİKETLER
#İsrail
#filistin
#mescid-i aksa
#Kudüs
#Yahudi yerleşimcileri
#İsrail-Filistin çatışması
#İslam Mirası
#Dünya
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