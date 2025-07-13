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 | Berrak Arıcan

İsrail'in 'operasyonel ihtiyaç' kılıfı! Gazze'deki gerçek ortaya çıktı

İsrail basını, Gazze'de yaşam alanlarının yıkımının askeri gereklilik olmadığını, Tel Aviv yönetiminin hedefi doğrultusunda yapıldığını yazdı. Sistematik yıkımların gerçek sebepleri ortaya çıktı.

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KAYNAK:
Berrak Arıcan Baş
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 09:34

İsrail basınından Haaretz gazetesi, 'deki sistematik yıkımların sebebini yazdı. Habere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) ödeme modelinin Gazze’deki sistematik yıkımın gerçek amacını ifşa ettiği belirtildi.

'OPERASYONEL İHTİYAÇ' KILIFI

Gazze'yi yaşanmaz hale getirme çabalarına 'operasyonel ihtiyaç' kılıfını uyduran 'in Gazze’deki ağır iş makinelerine ödeme yapma modeli olduğu ortaya çıktı. Fakat İsrailli askeri makamlar bunu yalanlıyor. Ödeme modeline göre, İsrail ordusu, en fazla 3 katlı bir binayı yıkma karşılığında bu makinelerin operatörlerine 2 bin 500 şekel, yani yaklaşık 750 dolar ödeme yapıyor. Daha yüksek binalar için yapılan ödeme ise bunun iki katı oluyor.

İsrail'in 'operasyonel ihtiyaç' kılıfı! Gazze'deki gerçek ortaya çıktı

GAZZE ÜZERİNDEN PARA KAZANIYORLAR

Bu ödemeler nedeniyle Gazze'deki binaların yıkımı için İsrailliler adeta teşvik ediliyor. Haaretz, bu saptamaya ilişkin değerlendirmesinde, ''Eğer bu operasyonlar sadece askeri ihtiyaç kaynaklı olsaydı, bu tür bir bedel için çok küçük bir gerekçe söz konusu olurdu'' ifadelerini kullandı.

Ödemeler günlük ya da aylık olarak ödeniyor. Operatörler, İsrail'deki çalışmalarından daha fazlasını Gazze'de kazanıyor. Bazı operatörlerin ayda 30 bin şekele kadar kazanç elde ettiği ifade ediliyor.

İsrail'in 'operasyonel ihtiyaç' kılıfı! Gazze'deki gerçek ortaya çıktı

İsrailli iş makinesi operatörlerinin çoğunun bunu intikam duygusuyla yaptığı da ifade ediliyor. Haaretz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “ askeri ihtiyacın bir yan ürünü değil, kendi içinde bir hedef” ifadelerini kullandı. Gazete, İsrail’e de çağrıda bulunarak bu eylemlere derhal son verilmesini istedi.

GAZZE'DE CAN KAYBI 58 BİNE DAYANDI

Öte yandan son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 882’ye, yaralı sayısı ise 138 bin 95’e çıktı.

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#gazze
#İsrail
#yıkım
#Idf
#Ödeme Modeli
#Haaretz
#Dünya
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