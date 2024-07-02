İspanya-Uruguay seferinde korku dolu anlar! 30 kişi yaralandı

02 Temmuz 2024 00:07 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 00:10

İspanya merkezli Air Europa’ya ait Boeing 787-9 Dreamliner tipi yolcu uçağı, Madrid'den Montevideo'ya giderken şiddetli türbülans nedeniyle Brezilya'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Türbülans sebebiyle en az 30 yolcunun yaralandığı bildirildi. Air Europa tarafından yapılan açıklamaya göre, UX045 sefer sayılı uçak, Brezilya'nın kuzeydoğusunda yer alan Natal Havaalanı'na yönlendirildi. Uçakta toplam 325 yolcu bulunduğu belirtildi ve uçak Atlantik Okyanusu üzerinde, Brezilya kıyılarına yakın bir bölgede türbülansa girdi.

YOLCULAR HASTAENEYE GÖTÜRÜLDÜ

Natal Havaalanı'na iniş yapan uçak, acil yardım ekipleri tarafından karşılandı. Yaralı yolcular hastanelere sevk edildi ve sağlık yetkilileri, yaralıların baş ve yüz bölgesinden travma geçirdiğini açıkladı.