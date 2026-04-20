Dünya
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

İspanya’da ‘First Lady’ için 24 yıl hapis istemi! Sanchez’in eşi Begona Gomez’e ağır yolsuzluk suçlaması

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez’in eşi Maria Begona Gomez Fernandez hakkında devam eden soruşturmada tansiyon yükseldi. Aşırı sağcı Hazte Oir Derneği, Gomez’in nüfuz ticareti ve yolsuzluk suçlarından 24 yıl hapisle yargılanmasını talep etti.

GİRİŞ:
20.04.2026
saat ikonu 18:50
|
GÜNCELLEME:
20.04.2026
saat ikonu 18:50

Başbakanı 'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez'i 4 ayrı iddiasıyla suçlayan aşırı sağcı Hazte Oir Derneği, Begona Gomez'in 24 yıl hapis cezasıyla yargılanmasını istedi.

24 YIL HAPSİ TALEP EDİLDİ

Hazte Oir, "Sanchez'in başbakan olmasından sonra eşinin siyasi gücünü kullanarak kendi çıkarına işler yaptığı" iddiasıyla Begona Gomez için "nüfuzunu kullanma, iş dünyasında yolsuzluk, zimmet ve görevini kötüye kullanma" suçlarından 24 yıl hapis cezası talep etti.

Aşırı sağcı ve aşırı Katolik görüşleriyle bilinen Hazte Oir, Begona Gomez'in "suç teşkil eden" işlerine yardım ettiği gerekçesiyle, Başbakanlık tarafından kendisine asistan olarak görevlendirilen Cristina Alvarez'in 22 yıl, iş insanı Juan Carlos Barrabes'in de 6 yıl hapis cezalarıyla yargılanmasını istedi.

Hazte Oir mahkemeye sunduğu iddianamede, Pedro Sanchez'in başbakan olduğu, 2018'den itibaren Begona Gomez'in "kurumsal profilinin hem kamu hem de özel sektörü etkileme yönünde arttığı, kişisel bağlantıları sayesinde büyük şirketlerin yöneticilerine ulaşabildiği, kamu kaynaklarını ve imkanlarını özel, mesleki, ticari veya akademik amaçlar için kullanma fırsatı elde ettiğini" iddia etti.

BEGONA GOMEZ, SORUŞTURMANIN KAPATILMASINI VE SUÇLAMALARIN GEÇERSİZ SAYILMASINI TALEP ETTİ

Hakkındaki iddiaları her seferinde reddeden Begona Gomez ise Yargıç Juan Carlos Peinado tarafından yürütülen soruşturmaya karşı Madrid İl Mahkemesine şikayette bulunarak, soruşturmanın kapatılması ve kendisine yönelik suçlamaların geçersiz sayılmasını talep etti.

İspanya'da 2025'ten bu yana devam eden soruşturmaların ve iddiaların muhalefetteki aşırı sağcı Vox partisiyle bağlantılı, siyasi olduğunu ileri süren hükümet temsilcileri ise bu zamana kadarki tüm açıklamalarında Sanchez'in eşi Begona Gomez'e destek verdi.

Sanchez, son olarak konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Adalet sisteminden adaleti sağlamasını bekliyoruz. Zamanın her şeyi ve herkesi yerli yerine oturtacağına ikna olduğum için söyleyecek başka bir şeyim yok." demişti.

BEGONA GOMEZ'E YÖNELİK SUÇLAMALAR

Gomez hakkındaki yolsuzluk iddiaları, ilk olarak aşırı sağ görüşlü "Manos Limpias" (Temiz Eller) adlı bir dernek tarafından 5 Nisan 2024'te ortaya atılarak mahkemeye taşınmıştı.

"Nüfuzunu kullanarak çeşitli şirket ve kuruluşlarla ticari ve profesyonel ilişkiler kurmak, kamu sübvansiyonları ve yardımlarından yararlanmaya çalışmakla" suçlanan Gomez hakkındaki iddianameye "Hazte Oir" adlı aşırı sağcı bir başka dernek ve Vox partisi de müdahil olmuştu.

Temiz Eller, ortaya attıkları iddialarla ilgili ellerinde herhangi bir delil olmadığını, tamamen basında yazılanlara dayandığını belirtse de Hakim Peinado, soruşturma açma kararı almış ve yargılanmak üzere mahkemeye sevk etme kararı almıştı.

Begona Gomez'e yönelik suçlamalar arasında görev yaptığı UCM Üniversitesi içinde geliştirdiği araç veya yazılım için sponsorluk, hizmet ve teknik destek sağlamak amacıyla kişisel konumundan yararlandığı, mali menfaat sağladığı, kamu fonlarını usulsüz kullandığı gibi iddialar da bulunuyor.

Jandarmaya bağlı Merkezi Operasyon Birimi de (UCO) Temiz Eller tarafından ortaya atılan tüm iddiaları yalanlayan rapor yayımlamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İspanya Başbakanı Sanchez Türkiye'ye selam gönderdi
İspanya Başbakanı Sanchez'in eşi de korona virüsüne yakalandı
