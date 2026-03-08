Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

İspanya Başbakanı Sanchez Türkiye'ye selam gönderdi

ABD ve İsrail'in ortak İran saldırısına karşı çıkışıyla Türkiye'de popülerlik kazanan İspanya Başbakanı Sanchez, İspanya'daki bir mitingde Türk bayrağının yer aldığı videoyu paylaşarak "Türk sosyal medya topluluğuna selamlar olsun" ifadelerini kullandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 00:45
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 00:45

İspanya Başbakanı , ABD ve İsrail’in ’a yönelik saldırılarına karşı duruşunu sürdürürken, son günlerde sosyal medyada Türkiye ile İspanya arasında oluşan dayanışmayı güçlendirecek şekilde bir paylaşım yaptı.

İspanya Başbakanı Sanchez Türkiye'ye selam gönderdi

"TÜRK SOSYAL MEDYA TOPLULUĞUNA SELAM OLSUN"

Sanchez paylaşımda, İspanya’nın Soria kentinde düzenlenen bir mitingde Türk bayrağının sallandığı anlara ait görüntülere yer vererek, "Soria mitinginden bana gönderilen görüntülerden biri. Türk topluluğuna selamlar olsun" ifadelerini kullandı.

MİTİNGDE "SAVAŞA HAYIR" SLOGANLARI ATILDI

Görüntülerde, etkinliğe katılan kalabalığın "Savaşa hayır" sloganları attığı anlar da yer aldı. Sanchez tarafından paylaşılan görüntü kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İspanya Başbakanı Sanchez ABD'ye rest çekme nedenini açıkladı: Bu savaş çok büyük bir hata ve tamamen yasa dışı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve İsrail'in kanlı İran projesini Yılmaz Bilgen duyurdu: Güney Azerbaycan'da katliam yapacaklar
ETİKETLER
#sosyal medya
#iran
#pedro sanchez
#Savaşa Hayır
#Türkiye İspanya Dayanışması
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.