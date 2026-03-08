ABD ve İsrail'in kanlı İran projesini Yılmaz Bilgen duyurdu: Güney Azerbaycan'da katliam yapacaklar

Kategoriler
ABD ve İsrail'in saldırılarına uğrayan ve buna karşı misillemelerde bulunan İran'a kara harekatı yapılıp yapılmayacağı netlik kazanmazken bölgedeki durumla ilgili TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında önemli bilgiler paylaşıldı.
Bölgede bulunan Türkiye gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen, İsrail ve ABD'nin İran için kanlı projesini açıklayarak "Esas mesele, 1918-1924 aralığında olduğu gibi ciddi bir katliam." diyerek katliamın ardından da bölgede uyuyan hücrelerin harekete geçirileceğini öne sürdü.
Bilgen Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) benzeri bir yapının İran'da da kurulduğunun bilgisini verdiği konuşmasında şu cümleleri sarf etti: "Oradaki Komele, KDP, PJAK hiçbir biçimde İran rejimi ile savaşmayacak." ifadesini kullanan Bilgen "PKK'nın ve Demokratik Suriye dedikleri yapının aynısını İran'da kurdular. Kürt Kürdistan yani Roşilat Koalisyonu dediler buna."
Bilgen verdiği bilgiler içinde şu ifadeleri de kullandı: "Bütün motivasyonları Güney Azerbaycan'ın yani Maku'dan başlayarak bizim Van, Ağrı ama Nahçıvan'ı da kuşatan bir hat çiziyorlar ve bu hat Türkiye'yi, Türkiye sınırlarını hedef alan bir hat."
Bilgen ayrıca Güney Azerbaycan'da yaşayan 35 milyon Türk'ün elinde hiçbir silah olmadığını ve tek güvendikleri kapının Türkiye olduğunu söyledi.