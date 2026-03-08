Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

ABD ve İsrail'in kanlı İran projesini Yılmaz Bilgen duyurdu: Güney Azerbaycan'da katliam yapacaklar

ABD ile İsrail'in ortak saldırısına maruz kalan İran için Donald Trump'ın "Kürt gruplar savaşırsa harika olur" sözleri tartışılırken bölgede bulunan Gazeteci Yılmaz Bilgen İran'la ilgili kanlı projeyi açıkladı. "Güney Azerbaycan'da katliam yapacaklar" diyen Bilgen bölgedeki 70 bin kişinin öldürülme tehlikesi olduğunu belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Selahattin Demirel
|
GİRİŞ:
08.03.2026
saat ikonu 00:00
|
GÜNCELLEME:
08.03.2026
saat ikonu 00:13

ve 'in saldırılarına uğrayan ve buna karşı misillemelerde bulunan 'a kara harekatı yapılıp yapılmayacağı netlik kazanmazken bölgedeki durumla ilgili TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında önemli bilgiler paylaşıldı.

ABD ve İsrail'in kanlı İran projesini Yılmaz Bilgen duyurdu: Güney Azerbaycan'da katliam yapacaklar

0:00 94
HABERİN ÖZETİ

ABD ve İsrail'in kanlı İran projesini Yılmaz Bilgen duyurdu: Güney Azerbaycan'da katliam yapacaklar

Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.
TGRT Haber'deki bir programda, İran'a yönelik ABD ve İsrail'in olası bir kara harekatı ve bölgede kurulan yeni yapılanmalar hakkında bilgiler paylaşıldı.
Türkiye gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen, ABD ve İsrail'in İran için 1918-1924 aralığına benzer ciddi bir katliam planı olduğunu öne sürdü.
Bilgen, Suriye'deki SDG benzeri bir yapının İran'da da kurulduğunu ve bu yapının Komele, KDP, PJAK'ı kapsadığını, bunların İran rejimi ile savaşmayacağını belirtti.
Bu yeni yapılanmaya 'Kürt Kürdistan yani Roşilat Koalisyonu' dendiği aktarıldı.
Bu yapılanmanın motivasyonunun, Maku'dan başlayıp Van, Ağrı ve Nahçıvan'ı kuşatarak Türkiye sınırlarını hedef alan bir hat çizmek olduğu ifade edildi.
Güney Azerbaycan'daki 35 milyon Türk'ün elinde silah olmadığını ve tek güvendikleri kapının Türkiye olduğu belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 32 saniyeye düşürüldü.

Bölgede bulunan Türkiye gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen, İsrail ve ABD'nin İran için kanlı projesini açıklayarak "Esas mesele, 1918-1924 aralığında olduğu gibi ciddi bir katliam." diyerek katliamın ardından da bölgede uyuyan hücrelerin harekete geçirileceğini öne sürdü.

ABD ve İsrail'in kanlı İran projesini Yılmaz Bilgen duyurdu: Güney Azerbaycan'da katliam yapacaklar

SDG BENZERİ YAPI KURULDU

Bilgen Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) benzeri bir yapının İran'da da kurulduğunun bilgisini verdiği konuşmasında şu cümleleri sarf etti: "Oradaki Komele, KDP, PJAK hiçbir biçimde İran rejimi ile savaşmayacak." ifadesini kullanan Bilgen "PKK'nın ve Demokratik Suriye dedikleri yapının aynısını İran'da kurdular. Kürt Kürdistan yani Roşilat Koalisyonu dediler buna."

"TÜRKİYE SINIRLARINI DA HEDEF ALAN BİR HAT"

Bilgen verdiği bilgiler içinde şu ifadeleri de kullandı: "Bütün motivasyonları Güney Azerbaycan'ın yani Maku'dan başlayarak bizim Van, Ağrı ama Nahçıvan'ı da kuşatan bir hat çiziyorlar ve bu hat Türkiye'yi, Türkiye sınırlarını hedef alan bir hat."

Bilgen ayrıca Güney Azerbaycan'da yaşayan 35 milyon Türk'ün elinde hiçbir silah olmadığını ve tek güvendikleri kapının Türkiye olduğunu söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran komutanı İsmail Kaani Mossad ajanı mı? Ramazan Bursa İsrail'in oyununu deşifre etti
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran savaşında son durum! ABD ve İsrail saldırıları sürüyor
ETİKETLER
#abd
#İsrail
#iran
#Bölgesel Gerilim
#Sdg Benzeri Yapı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.