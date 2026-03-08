ABD ve İsrail'in saldırılarına uğrayan ve buna karşı misillemelerde bulunan İran'a kara harekatı yapılıp yapılmayacağı netlik kazanmazken bölgedeki durumla ilgili TGRT Haber'in Taksim Meydanı programında önemli bilgiler paylaşıldı.

HABERİN ÖZETİ ABD ve İsrail'in kanlı İran projesini Yılmaz Bilgen duyurdu: Güney Azerbaycan'da katliam yapacaklar TGRT Haber'deki bir programda, İran'a yönelik ABD ve İsrail'in olası bir kara harekatı ve bölgede kurulan yeni yapılanmalar hakkında bilgiler paylaşıldı. Türkiye gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen, ABD ve İsrail'in İran için 1918-1924 aralığına benzer ciddi bir katliam planı olduğunu öne sürdü. Bilgen, Suriye'deki SDG benzeri bir yapının İran'da da kurulduğunu ve bu yapının Komele, KDP, PJAK'ı kapsadığını, bunların İran rejimi ile savaşmayacağını belirtti. Bu yeni yapılanmaya 'Kürt Kürdistan yani Roşilat Koalisyonu' dendiği aktarıldı. Bu yapılanmanın motivasyonunun, Maku'dan başlayıp Van, Ağrı ve Nahçıvan'ı kuşatarak Türkiye sınırlarını hedef alan bir hat çizmek olduğu ifade edildi. Güney Azerbaycan'daki 35 milyon Türk'ün elinde silah olmadığını ve tek güvendikleri kapının Türkiye olduğu belirtildi.

Bölgede bulunan Türkiye gazetesi muhabiri Yılmaz Bilgen, İsrail ve ABD'nin İran için kanlı projesini açıklayarak "Esas mesele, 1918-1924 aralığında olduğu gibi ciddi bir katliam." diyerek katliamın ardından da bölgede uyuyan hücrelerin harekete geçirileceğini öne sürdü.

SDG BENZERİ YAPI KURULDU

Bilgen Suriye'de Suriye Demokratik Güçleri (SDG) benzeri bir yapının İran'da da kurulduğunun bilgisini verdiği konuşmasında şu cümleleri sarf etti: "Oradaki Komele, KDP, PJAK hiçbir biçimde İran rejimi ile savaşmayacak." ifadesini kullanan Bilgen "PKK'nın ve Demokratik Suriye dedikleri yapının aynısını İran'da kurdular. Kürt Kürdistan yani Roşilat Koalisyonu dediler buna."

"TÜRKİYE SINIRLARINI DA HEDEF ALAN BİR HAT"

Bilgen verdiği bilgiler içinde şu ifadeleri de kullandı: "Bütün motivasyonları Güney Azerbaycan'ın yani Maku'dan başlayarak bizim Van, Ağrı ama Nahçıvan'ı da kuşatan bir hat çiziyorlar ve bu hat Türkiye'yi, Türkiye sınırlarını hedef alan bir hat."

Bilgen ayrıca Güney Azerbaycan'da yaşayan 35 milyon Türk'ün elinde hiçbir silah olmadığını ve tek güvendikleri kapının Türkiye olduğunu söyledi.