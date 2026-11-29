İspanya'da 38,6 milyon seçmenin kayıtlı olduğu seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) başladı. Meclis'teki 350 milletvekili ve Senato'daki 209 senatörün belirleneceği genel seçimlerde, 1 milyon 615 bin 34'ü ilk kez olmak üzere toplam 38 milyon 616 bin 949 seçmen kayıtlı bulunuyor.

BAŞBAKAN SANCHEZ OYUNU KULLANDI

4 yıl ülkeyi yönetmeye aday olan siyasi liderlerden Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri ve Başbakan Pedro Sanchez, ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) lideri Alberto Nunez Feijoo ve aşırı sağcı Vox partisinin lideri Santiago Abascal, oylarını başkent Madrid'de kullandı.

Mevcut koalisyon hükümetinin küçük ortağı olan, sol partilerin ittifakı Geniş Cephe'nin lideri Ada Colau ise oyunu, ikamet ettiği Barselona'da kullandı.

Diğer yandan İspanya'nın güneybatısında bulunan Kanarya Adaları ile ana kara arasında bir saatlik fark olduğundan dolayı bu bölgede sandıklar ana karaya göre bir saat geç açılıp, oy kullanma işlemi de bir saat geç sonlanacak.

Oy verme sürecini denetlemek ve sandık başlarında oy sayımını gerçekleştirmek üzere, her biri bir başkan ve iki üyeden oluşan seçim kurullarında görev alacak 183 bin 99 asil üye bulunuyor.

SEÇİM GÜVENLİĞİ

Seçimlerde güvenliği sağlamak için ülke genelinde 100 binden fazla ulusal polis, yerel polis ve jandarma görevlendirildi. Sandıklarda oy kullanma işlemi yerel saatle 20.00'de (TSİ 22.00) sona erecek.

Kanarya Adaları'nda sandıkların kapanmasının ardından saat 21.00'de sandık başı anket sonuçları televizyonlarda açıklanacak.

ERKEN SEÇİM KARARI

Normal şartlarda 4 yılda bir yapılan ve son olarak Temmuz 2023'te düzenlenen genel seçimler, ülkede kitlesel tepkilere yol açan konut krizine karşı azınlık sol koalisyon hükümetinin aldığı acil önlemlerin mecliste kabul edilmemesinin ardından 5 Ekim'de Başbakan Pedro Sanchez'in açıkladığı kararla öne çekilmişti.

İSPANYA'DA EN GÜÇLÜ İKİ ADAY

Solda Pedro Sanchez, sağda Alberto Nunez Feijoo seçim yarışındaki en güçlü iki aday olarak gösteriliyor.

Anketlerde, seçimlerden her türlü halde, 2019 yılından beri olduğu gibi yine bir koalisyon hükümetini zorunlu kılacak bir sonuç çıkması ve kazananın sağ partiler olması öngörülüyor.