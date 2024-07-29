İspanya'da gözlerinden kan gelen adam hayatını kaybetti!

29 Temmuz 2024 13:19 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 13:31

Rusya'da şoke eden olay: 13. kattan düştü kendi başına yürüdü! İşte o anlar

Rusya'da şoke eden olay: 13. kattan düştü kendi başına yürüdü! İşte o anlar

İspanya'nın başkenti Madrid yakınlarındaki Toledo'nun Buenasbodas semtindeki evinin yakınında bir kene tarafından ısırılan 74 yaşındaki bir adam hastaneye kaldırıldı. Kene tarafından ısırılan adamın Ebola'ya benzer nadir görülen bir virüse yakalandığı açıklandı.

Virüsün yayılmaması için farklı bir hastanede izolasyona alınan adamın durumu ilk olarak stabil ilerlese de zamanla kötüleşmeye başladı. Hastalığın belirtileri arttı ve adam hayatını kaybetti.

Adamın bu yıl İspanya'da hastalığa yakalanan ikinci kişi olduğu açıklandı.

GÖZLERDE KANAMAYA NEDEN OLABİLİYOR

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kırım Kongo Kanamalı Ateş (KKKA) hastalığının salgına neden olabilecek bir hastalığı tetikleme ihtimali olduğunu açıkladı.

İlk belirtiler arasında ise ateş, kas ağrıları, karın ağrısı, boğaz ağrısı ve kusma yer alır. KKKA ayrıca ruh hali değişimlerine, kafa karışıklığına ve uyku haline de neden olabilir.

Ayrıca, genellikle burun kanamalarına veya göz ve ciltteki kılcal damar çatlaklarına da neden olabilir. Bu da gözlerde ve ciltte kanamalara neden olabiliyor.