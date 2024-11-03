İspanya'da sel bölgesine giden Kral Felipe ve Başbakan Saznchez’e saldırı! 

03 Kasım 2024 19:20 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 19:21

İspanya'nın Valencia bölgesinde meydana gelen sel felaketi sonrası bölgeye ziyaret gerçekleştiren İspanya Kralı Felipe, çamurlu saldırıya maruz kaldı. Kral Felipe ile birlikte bölgeye gelen Başbakan Pedro Sanchez’in aracı da bu olay sırasında hasar gördü.

Real Madrid, Valencia'daki sel felaketi için gelirinin bir kısmını bağışlayacağını açıkladı!

Real Madrid, Valencia'daki sel felaketi için gelirinin bir kısmını bağışlayacağını açıkladı!

İspanya Kralı Felipe ve Başbakan​ Pedro Sanchez​, sel felaketinin vurduğu Valencia’daki Paiporta bölgesini ziyaret ettiklerinde halkın tepkisiyle karşılaştı. Bölgedeki vatandaşlar, "Katiller" sloganları atarak liderleri protesto etti ve bazı göstericiler Kral Felipe’ye çamur fırlattı.

Kralı korumak için güvenlik görevlileri şemsiye açmak zorunda kalırken Başbakan Pedro Sanchez ise bölgeden ayrılmaya çalıştı. Bir grup başbakanın aracına saldırıda bulundu. Yerel halk, sel felaketinin önceden önlenebileceğini ve müdahalenin geciktiğini belirtti. Buna karşılık merkezi hükümet, halkı uyarmanın bölgesel yönetimlerin sorumluluğu olduğunu ifade etti.

CAN KAYBI 217'YE ÇIKTI!

İspanya’daki yıkıcı sel felaketi sonrası arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken, can kaybı sayısı 217'ye yükseldi. Yaşamını yitirenlerin neredeyse tamamının Valencia’da olduğu belirtilirken, yalnızca Paiporta bölgesinde 60’tan fazla can kaybı kaydedildi.

Sel felaketi Avrupa’da bir ülke sınırları içinde yaşanan en büyük sel olaylarından biri olarak tarihe geçti. 1967’de Portekiz’de en az 500 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan selden bu yana, bu büyüklükte bir afet kaydedilmemişti.