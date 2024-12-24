İspanya'da silahlı saldırı! Halk paniğe kapıldı

24 Aralık 2024 16:56 - Güncelleme : 24 Aralık 2024 17:16

İspanya'nın lüks tatil beldesi ve şehri olan Puerto Banus'ta silahlı saldırı meydana geldi. Saldırı sonucu 1 kişi yaralanırken, 2 saldırgan olay yerinden beyaz bir araçla kaçtı. Yerel basında çıkan haberlere göre, saldırganların Arap kökenli Almanya vatandaşları oldukları ileri sürüldü.

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İspanya'nın lüks tatil beldesi ve şehri olan Puerto Banus'ta meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırı, yerli ve yabancı turistler arasında paniğe yol açtı. Olay, sabah saat 11.00 sıralarında ünlü Costa del Sol tatil merkezindeki Cristamar alışveriş merkezinin yakınında meydana geldi.

Polis saldırganların uyruğunu henüz teyit edemedi ancak yerel basında çıkan haberlere göre Arap kökenli Almanya vatandaşı oldukları ileri sürüldü.

Kurşunla bacağından vurulan ve alışveriş merkezinin içine sığınan kurbanlardan biri kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Sedyeyle götürülmeden önce olay yerinde yarası stabilize edildi.

SALDIRGANLAR BEYAZ BİR ARAÇLA KAÇTI

Saldırıyı gerçekleştiren 2 silahlı saldırganın olay yerinden beyaz bir arabayla kaçmadan önce birkaç el ateş ettiği ifade ediliyor.

Olay, son dakika Noel alışverişi yapanlar ve liman bölgesinde güneşli bir gezintinin tadını çıkaran turistler arasında paniğe yol açarken, şu ana kadar herhangi bir tutuklama haberi gelmedi.