İspanya'daki sel felaketinde bir başka trajedi: Ölen teyzesiyle 3 gün araçta mahsur kaldı

04 Kasım 2024 11:02 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 11:19

İspanya'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle Valensiya şehrinde bir kadın ölen teyzesiyle 3 gün boyunca aynı araçta mahsur kaldı. Kadını 3 günün ardından attığı çığlıklar kurtardı.

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İspanya'da 220'den fazla kişinin ölümüne neden olan sel felaketinde bir kadının 3 gün boyunda hayatını kaybeden teyzesiyle aynı araçta mahsur kaldığı ortaya çıktı. Polis, Benetusser kasabasındaki araçları kontrol ederken, kadının yardım çığlıklarını duydu. Kadın, su altında kalan araçtan kurtarıldı.

Kadının kurtarılmasının ardından yetkililer, bir alışveriş merkezinin otoparkında toplu mezar olabileceğinden endişe ettiklerini açıkladılar. 2 bin kişinin kayıp olduğu ifade edilirken, ölü sayısının artması bekleniyor.

İSPANYA'DA KRAL VE KRALİÇE'YE ÇAMUR YAĞMURU

İspanya'da acı bilanço her geçen saat artarken İspanyol Kral Felipe VI ve Kraliçe Letizia dün sokağa indi. Kral ve Kraliçe'nin Paiporta kasabası ziyareti sırasında ortalık karıştı. Halk, ikiliye çamur fırlatırken ''katil, utan'' gibi kelimeler sarf etti. Halk, Kral Felipe'ye ''Bu felaket neden önlenemedi?'' diye sordu.

SEL SON 50 YILIN BÜYÜK FELAKETİ

İspanya'nın Valencia bölgesi 1 yılda aldığı yağışı 1 günde aldı. Ülkede, kayıplar için 3 günlük yas ilan edildi. Bir yıllık yağışın 8 saatte düşmesinin ardından bazı bölgelerde cesetlerin teşhis edilemediği belirtildi.

Valencia'ya mobil morglar getirildi.

ASKER SOKAĞA İNDİ

Cumartesi günü İspanya Başbakanı Pedro Sánchez bölgeye 10 bin asker, polis memuru ve sivil muhafız daha gönderilmesinin komutunu verdi.

Sánchez bu sevkiyatın İspanya'nın barış zamanındaki en büyük askeri sevkiyatı olduğunu söyledi. Ancak müdahalenin “yeterli olmadığının” farkında olduğunu ve “ciddi sorunlar ve eksiklikler” olduğunu kabul ettiğini de sözlerine ekledi.