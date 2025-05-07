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 | Berrak Arican

İsrail 3 aydır geçiş noktalarını kapalı tutuyor: Gazze 'kıtlık bölgesi' ilan edildi

İsrail'in yaklaşık 3 aydır Gazze'ye geçiş noktalarını kapalı tutmasının ardından açlık bir başka silah haline geldi. Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, Gazze Şeridi'ni 'kıtlık bölgesi' ilan ettiklerini duyurdu.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 17:18
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 17:18

İsrail, Gazze'ye geçiş noktalarını 70 gündür kapalı tutuyor ve bölgede ciddi gıda sıkıntısı yaşanıyor. Ramallah'ta Bakanlar Kuruluna bağlı kriz yönetim merkezinde basın toplantısı düzenlendi. Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa, "Gazze’yi kıtlık bölgesi ilan ediyoruz, Birleşmiş Milletlere (BM) üye tüm ülkeleri, uluslararası insancıl hukuk gereğince yükümlülükleri doğrultusunda acilen harekete geçmeye, bu felaketi ve açlığı tanımaya çağırıyoruz." dedi.

İsrail 3 aydır geçiş noktalarını kapalı tutuyor: Gazze 'kıtlık bölgesi' ilan edildi

AÇLIĞIN SİLAH OLARAK KULLANILMASI YASAKLANSIN

Uluslararası toplumdan açlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasını yasaklayan BM kararlarını uygulamasını isteyen Mustafa, BM sisteminin tamamını, derhal mekanizmalarını devreye alıp Gazze'yi resmen "kıtlık bölgesi" olarak ele almaya davet etti.

Filistin Başbakanı Mustafa, "Halkımıza yönelik saldırılarla ve açlıkla mücadele etmek için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz; uluslararası toplumla hayatları kurtarmak ve yeniden inşa sürecine ulaşmak için kararlılıkla çalışacağız." diye konuştu.

İsrail 3 aydır geçiş noktalarını kapalı tutuyor: Gazze 'kıtlık bölgesi' ilan edildi

BÜYÜK BİR İNSANİ FELAKET

Ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'ta Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durduran İsrail, bölgede açlıktan çocuk ölümleri dahil büyük bir insani felakete neden oluyor.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail 3 aydır geçiş noktalarını kapalı tutuyor: Gazze 'kıtlık bölgesi' ilan edildi

GAZZE'NİN YÜZDE 91'İ GIDA KRİZİ YAŞIYOR

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir el-Burş, 1 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, İsrail'in devam eden ablukası nedeniyle, Gazze halkının yüzde 91'inin "gıda krizi" yaşadığını, yüzde 65'inin temiz içme suyuna ulaşamadığını, çocukların ve emziren annelerin yüzde 92'sinin ciddi beslenme yetersizliği yaşadığını duyurmuştu.

İsrail 3 aydır geçiş noktalarını kapalı tutuyor: Gazze 'kıtlık bölgesi' ilan edildi

Gazze'de çoğu çocuk ve bebek olmak üzere açlıktan ölenlerin sayısının da 57'ye ulaştığı bildirilmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

İsrail'in katliamlarında Gazze'de kaç kişi hayatını kaybetti?
İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 52 bin 653’e, yaralı sayısı 118 bin 897’ye yükseldi.
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