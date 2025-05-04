İsrail ablukasındaki Gazze'de açlıktan ölümler arttı! Gıda stokları bitti, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı

İsrail'in katliamlara devam ettiği Gazze'de açlık bir başka silah. Gazze'ye 70 gündür yardım girişleri engelleniyor. Bölgede açlık nedeniyle onlarca kişi hayatını kaybetti.

İsrail ve Hamas, Gazze'de ateşkes konusunda bir türlü anlaşmaya varamazken açlık nedeniyle ölümler her geçen gün daha da artıyor. İsrail, Gazze'ye geçiş noktalarını 70 gündür kapalı tutuyor ve bölgede ciddi gıda sıkıntısı yaşanıyor.

57 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ!

Dünyanın gözü önünde bir halk yavaş yavaş hayattan koparılırken, son 2 ayda yardımların girişinin engellenmesi nedeniyle bölgede en az 57 sivilin açlık nedeniyle hayatını kaybettiği bildiriliyor. Binlerce Filistinli, yardım kuruluşlarının dağıttığı yiyeceklere ulaşabilmek için her gün uzun kuyruklar oluştururken, dağıtılan yardımlar, ihtiyacın çok altında kalıyor. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki acımasız politikası kıtlığın derinleşmesine neden oluyor.

''UN ÇOK PAHALI VE NADİR BULUNUYOR''

Gazze şehrinde yaşayan Muhammed Enver yaptığı açıklamada, "Gazze'de kıtlık baş gösterdi, un hem çok pahalı hem de çok nadir bulunuyor. Geçiş noktaları 70 gündür tamamen kapalı" dedi.



Geçişler kapanmadan önce Gazze Şeridi’ne giren unun savaş nedeniyle uygun şartlarda depolanmadığını belirten Enver, "İsrail ordusu girişini uzun süre engellediği için kalitesi düştü ve bozuldu. Ama biz Gazze’de bu zor şartlar altında onu yenilebilir hale getirmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

DÜKKANLAR BOŞALDI

Gazze şehrinde sebze dükkanı işleten Hamada ise, "Ürünler çok pahalı ve insanlar bunları karşılayamıyor" ifadelerini kullandı. Hamada, geçiş noktalarının kapalı olması ve gıda tedarikinin olmaması nedeniyle dükkanların boşaldığını da sözlerine ekledi.

HASTANELERDE SADECE 3 GÜNLÜK YAKIT KALDI

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından "acil koduyla" yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail, yakıtın hastanelere ulaştırılması için çalışan uluslararası ve BM kuruluşlarının, yakıt depolarına erişimini engelliyor. Gerekçe olarak bu bölgelerin 'kırmızı alanlar' içinde yer aldığı öne sürülüyor." ifadelerine yer verildi.

Gazze’deki hastanelerin hayati birimlerini çalıştırmak için jeneratörlere bağımlı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Hastanelerde mevcut olan yakıt miktarı sadece 3 gün yetecek düzeydedir." denildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ACİL MÜDAHALE ÇAĞRISI

Hastanelerin çalışabilmesi için yakıtın ulaştırılmasının engellenmesinin, sağlık merkezlerinin tamamen durmasına neden olabileceği uyarısında bulunulan açıklamada, uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yapılarak. Sağlık sisteminin çöküşünü engellemek için yakıt tedarikinin derhal sağlanması gerektiği vurgulandı.