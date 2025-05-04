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 | Berrak Arican

İsrail'e füze saldırısı: Tel Aviv'deki havalimanını Husiler vurdu

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in başkenti Tel Aviv'de bulunan Ben Gurion Havalimanı'na füzeyle saldırı düzenledi. Füzelerin bazıları engellense de tamamı durdurulamadı.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 11:40

İsrail, katliamlarına devam ederken bu kez hedef Tel Aviv oldu. Yemen'deki İran destekli Husiler, Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'nı füzeyle vurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in merkezine düşen bir füze rapor edildiği aktarıldı.

İsrail'e füze saldırısı: Tel Aviv'deki havalimanını Husiler vurdu

BAZI FÜZELER ENGELLENEMEDİ

Açıklamada, İsrail'in birçok bölgesinde çalan sirenlerin ardından Yemen'den fırlatılan füzeyi engellemek için çeşitli girişimlerde bulunulduğu, ancak Ben Gurion Havalimanı bölgesinde bir düşüş tespit edildiği belirtildi.

İsrail'e füze saldırısı: Tel Aviv'deki havalimanını Husiler vurdu

HAVALİMANI KAPATILDI

Devlet televizyonu KAN da Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaliman'nın isabet aldığını ve saldırı nedeniyle alanın iniş ve kalkışlara kapatıldığını duyurdu.

İsrail'e füze saldırısı: Tel Aviv'deki havalimanını Husiler vurdu

Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.

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