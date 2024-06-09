İsrail 4 rehineyi kurtarmak için hareket eden her Filistinliyi vurdu! İşte katliamın detayları

09 Haziran 2024 09:36 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 09:41

İsrail ordusu, dün Gazze'de rehineleri kurtarma bahanesiyle yeni bir katliama imza attı. Nusayrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenleyen İsrail ordusu, 210 kişiyi öldürdü, en az 400 kişiyi yaraladı. Uluslararası kamuoyunun tepkisi çeken katliamda yaşananları, olay yerindeki doktorlar ve siviller anlattı.

''HAREKET EDEN HERKESİ HEDEF ALDILAR''

ABD medyasından Washington Post'a konuşan Doktor Rami El-Şerifi, ''Operasyon sırasında helikopterler hastane bahçesinde hareket eden herkesi hedef aldı. Operasyon sırasında ambulansların hastaneden çıkmasına ya da hastaneye girmesine izin verilmedi" dedi.

Güvenliğinden şüphe ettiği için adını açıklamak istemeyen bir kadın ise "Bombalamalar sebebiyle yüz kat daha çok korkuyoruz. Allah'a bizi kurtarması için dua ediyorum. Bu insanlar istediklerini elde etmek için bütün dünyayı yakmaya hazırlar" dedi.

REHİNE FOTOĞRAFLARIYLA KATLİAMI MEŞRULAŞTIRMAK İSTEDİLER

İsrail, katliamın üzerini rehinelerin aileleriyle buluştuğu anlara ilişkin fotoğrafları yayımlayarak meşrulaştırmaya çalıştı. 26 yaşındaki Argamani'nin ailesiyle buluştuğu görüntüleri paylaşan İsrail medyası, bu fotoğrafları propaganda malzemesi olarak kullandı.

İsrail ordusu, aralarında Reuters'ın da olduğu çok sayıda uluslararası haber ajansına İsrailli rehinelerin sevdiklerine kavuştuğu anlara ait özel fotoğrafları paylaşırken, birçok yabancı medya kuruluşu da bu sürece dahil edildi.

ABD'DEN İNSANLIĞI UTANDIRAN AÇIKLAMA: TEBRİK EDERİZ

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 4 İsrailli esiri kurtarma "operasyonu"na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, esirlerin kurtarılmasından duydukları memnuniyeti aktardı.

Sullivan, en az 210 Filistinli sivilin öldürüldüğü bildirilen saldırılarda 4 İsrailli esirin Hamas'ın elinden "başarılı bir operasyon"la kurtarıldığını, söz konusu kişilerin Gazze'den çıkarıldığını ve İsrail güçlerini "tebrik ettiklerini" dile getirdi.

ABD'nin, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin kurtarılmasına "çeşitli yollarla" katkı verdiğini kaydeden Sullivan, "ABD, halen Hamas tarafından tutulan esirlerin serbest kalabilmesine yönelik tüm çabaları destekliyor; bu çabalar halen devam eden ateşkes müzakerelerini ve diğer araçları kapsıyor." ifadesini kullandı.

Sullivan, Gazze'de ateşkesin hem esirlerin serbest bırakılması hem de Gazze'ye yardımların rahatça girebilmesi noktasında önemli olduğunu belirterek bir an önce ateşkesin sağlanması ve esirlerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.