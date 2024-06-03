ABD'nin Ukrayna'ya silah kullanım iznine Rusya'dan tehdit: Vahim sonuçları olur

03 Haziran 2024 12:14 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 12:36

ABD'nin, Ukrayna'ya Rus topraklarında Amerikan üretimi silahları kullanmasına izin vermesine Rusya'dan 'uyarılı' tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'yi 'vahim sonuçları olabilecek hatalar' yapmaması konusunda uyardı.

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergei Ryabkov, Ukrayna'nın Rusya'nın erken uyarı radar sistemlerine saldırma girişimlerinin önleneceğini ve Rusya'nın bu tür adımlara asimetrik karşılık verebileceğini söyledi.

ABD-RUSYA ARASINDA TANSİYON YÜKSEK

ABD'nin Kiev yönetimine sadece Rusya'nın son dönemde saldırılarını yoğunlaştırdığı Harkiv bölgesinde kullanılmak üzere söz konusu onayı verdiği bildirilirken, bu gelişme son dönemde gerilen ABD-Rusya ilişkilerinde tansiyonu daha da artırdı.

ABD'NİN UKRAYNA'YA SİLAH İZNİ

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki hedeflere karşı ABD tarafından tedarik edilen silahları kullanmasına izin verdiği iddia edilmişti.

ABD'li üst düzey bir yetkili, Biden’ın Ukrayna'nın sadece Harkov bölgesini savunmak için bu izni verdiğini belirterek, “Başkan kısa süre önce ekibine, Ukrayna'nın kendilerine saldıran ya da saldırmaya hazırlanan Rus güçlerine karşılık verebilmesi için ABD tarafından tedarik edilen silahları Harkov bölgesinde karşı ateş amacıyla kullanabileceği talimatını verdi" demişti.

ALMANYA DA SİLAH KULLANIM İZNİ VERDİ

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, ülkesinin Ukrayna'ya gönderdiği silahların kullanımına ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Sözcü Hebestreit, Ukraynalıların toprakları ve özgürlükleri için savaştığını, dünyanın birçok ülkesinin askeri teçhizatla Ukrayna’yı desteklediğini vurgulamıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

''Söz konusu olan, Ukrayna topraklarının kurtarılmasıdır ve biz, tedarik ettiğimiz silahların uluslararası hukuka uygun olarak bu amaçla kullanılması konusunda Ukrayna ile mutabık kaldık. En yakın müttefiklerimizle birlikte ve Ukrayna hükümetiyle diyalog içinde desteğimizi sürekli olarak savaşın gidişatına göre uyumlu hale getiriyoruz.''

''Son haftalarda Rusya, başta Harkov olmak üzere sınır bölgesindeki mevzilerden saldırılar gerçekleştirdi. Hep birlikte Ukrayna'nın uluslararası hukuka göre bu saldırılara karşı kendini savunma hakkına sahip olduğuna inanıyoruz. (Ukrayna) Bu amaçla bizim tarafımızdan tedarik edilenler de dahil olmak üzere verilen tüm silahları uluslararası hukuki yükümlülüklerine uygun olarak kullanabilir.''

Böylece Alman hükümeti, Alman silah ve mühimmatların Ukrayna topraklarının savunulması amacıyla Rusya’daki hedeflere karşı kullanılmasına izin vermiş olmuştu.