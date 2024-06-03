Uçaklar havada çarpıştı! Facia anbean kameraya yansıdı
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
03 Haziran 2024 09:03 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:07
Portekiz'deki bulunan Beja Havaalanı'ndaki hava gösterisi facia ile sonuçlandı. İki uçak havada çarpıştı. Kazada bir pilot hayatını kaybetti.
Portekiz'de uçaklar hava gösterisi için havalandı. Beja Havaalanı'nda düzenlenen gösteri, yerdekiler tarafından kayda alınırken kameraya bir facia yansıdı.
Gösteri uçuşu için yan yana uçan uçaklardan ikisi havada çarpıştı. Kazaya karışan uçaklardan biri yere çakıldı ve pilot hayatını kaybetti.
DİĞER UÇAK İNİŞ YAPMAYI BAŞARABİLDİ
Portekiz Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, Beja hava gösterisinde yerel saatle 16.05'te iki uçağın hava gösterisi sırasında kaza geçirdiğini bildirmekten üzüntü duymaktadır" denildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre bir pilot hayatını kaybederken, çarpışmaya karışan diğer uçak ise iniş yapmayı başardı.
Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri