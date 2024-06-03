Uçaklar havada çarpıştı! Facia anbean kameraya yansıdı

03 Haziran 2024 09:03 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 09:07

Arabada yılan paniği! Bir anda görünce kaza kaçınılmaz oldu

Arabada yılan paniği! Bir anda görünce kaza kaçınılmaz oldu

Timsah büyüklüğündeki kertenkele görenleri şoke etti! İstilacı tür korku saçıyor

Timsah büyüklüğündeki kertenkele görenleri şoke etti! İstilacı tür korku saçıyor

Portekiz'de uçaklar hava gösterisi için havalandı. Beja Havaalanı'nda düzenlenen gösteri, yerdekiler tarafından kayda alınırken kameraya bir facia yansıdı.

Gösteri uçuşu için yan yana uçan uçaklardan ikisi havada çarpıştı. Kazaya karışan uçaklardan biri yere çakıldı ve pilot hayatını kaybetti.

DİĞER UÇAK İNİŞ YAPMAYI BAŞARABİLDİ

Portekiz Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri, Beja hava gösterisinde yerel saatle 16.05'te iki uçağın hava gösterisi sırasında kaza geçirdiğini bildirmekten üzüntü duymaktadır" denildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre bir pilot hayatını kaybederken, çarpışmaya karışan diğer uçak ise iniş yapmayı başardı.