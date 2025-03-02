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 | Sule Altinel

İsrail ABD'nin ateşkes planını onayladı: Gazze'de Ramazan boyunca geçici ateşkes

İsrail, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ramazan ayı ve Yahudilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı (12-20 Nisan) boyunca Gazze Şeridi'nde geçici ateşkes uygulanmasını öngören planının ana hatlarını kabul ettiğini bildirdi.

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İsrail ABD'nin ateşkes planını onayladı: Gazze'de Ramazan boyunca geçici ateşkes
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
02.03.2025
saat ikonu 04:46
|
GÜNCELLEME:
02.03.2025
saat ikonu 04:50

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, üst düzey askeri komutanlar ve müzakere heyetinin katılımıyla güvenlik toplantısı yapıldığı belirtildi.

Plana göre önerilen ateşkesin ilk gününde Gazze'deki İsrailli esirlerin yarısının ölü veya sağ olarak serbest bırakılacağına dikkati çekilen açıklamada, "Kalıcı bir ateşkes sağlanması halinde ise Gazze'deki esirlerin diğer yarısı serbest bırakılacak." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Witkoff'un mevcut koşulların savaşı sona erdirmek için nihai bir anlaşmaya varılmasına izin vermediğini, uzun vadeli bir ateşkes için müzakerelerin yürütülmesinin daha fazla zaman gerektirdiğini göz önünde bulundurarak planının ateşkesi uzatmayı amaçladığını söylediği." bilgisi paylaşıldı.

Planın, müzakerelerin ilerlememesi halinde İsrail'e, 42 gün sonra savaşa yeniden başlama hakkı verdiğine işaret edilen açıklamada, "İsrail, esirleri kurtarmak amacıyla ABD önerisini kabul etti ancak Hamas henüz bunu kabul etmedi." iddiasına yer verildi.

Açıklamada, Hamas'ın tutumunu değiştirmesi ve Witkoff planını kabul etmesi halinde İsrail'in derhal planın detayları hakkında müzakerelere başlayacağı vurgulandı.

İsrail'in açıklamasına ilişkin Hamas, arabulucular Mısır ve Katar ile Witkoff'tan henüz bir açıklama gelmedi.

ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girmişti.

Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.

Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı.

Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700’ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ 8'i ölü olmak üzere 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de serbest kaldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması dün sona erdi.

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Sıkça Sorulan Sorular

İsrail adı nereden geliyor?
İsrail adı, İbranilerin atalarından biri sayılan Hz.Yakub'a verilen bir isim veya lakaptır. Yahudi Kutsal kitabı Tevrat'ın (Tora) Tekvin bölümünde anlatıldığına göre bu isim ona Tanrı Yehova tarafından verilmiştir. Kelime İbranicede, Tanrı'yla güreşen veya Tanrı'yla mücadele eden anlamına gelmektedir.
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