İsrail, ABD'ye rağmen İran'a saldırıyı planlıyor! Tarih verildi

İsrail'in İran'a saldırı düzenleyeceği iddiaları yeniden gündemdeyken diplomatik kaynaklar tarih konusunda da bilgi verdi. İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırının 'bahar sonu ya da yaz başı' olabileceği iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a saldırı için onay alamayan İsrail vazgeçmedi. İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik 'askeri operasyon' için hazırlık yaptığı iddia edildi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, İsrail, ABD'ye rağmen önümüzdeki aylarda harekete geçebilir.

SALDIRI İÇİN TARİH VERDİLER

İsrailli yetkililer, gündeme gelen kapsamlı bombardıman yerine daha asgari düzeyde ABD desteğini gerektirecek dar kapsamlı operasyon seçeneğini değerlendiriyor. Ayrıca saldırının tarihi hakkında konuşan İsrailli yetkililer, 'bahar sonu ya da yaz başı' olabileceğini öne sürdüler. İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi ise Reuters’a yaptığı açıklamada, “İsrail’in nükleer tesislerimize yönelik büyük çaplı bir saldırı planladığına dair güvenilir istihbarat aldık” dedi.

'TRUMP SALDIRIYI ÖNLEDİ'

Öte yandan İran saldırılara karşı sert bir misilleme ile karşılık vereceklerini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıyı engellediği, İsrail'e izin vermediği iddia edilmişti. Trump ise bu konu hakkında açıklama yapamayacağını ifade etmişti.