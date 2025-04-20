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 | Berrak Arican

İsrail, ABD'ye rağmen İran'a saldırıyı planlıyor! Tarih verildi

İsrail'in İran'a saldırı düzenleyeceği iddiaları yeniden gündemdeyken diplomatik kaynaklar tarih konusunda da bilgi verdi. İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırının 'bahar sonu ya da yaz başı' olabileceği iddia edildi.

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İsrail, ABD'ye rağmen İran'a saldırıyı planlıyor! Tarih verildi
KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 15:52

ABD Başkanı Donald Trump'tan İran'a saldırı için onay alamayan İsrail vazgeçmedi. İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik 'askeri operasyon' için hazırlık yaptığı iddia edildi. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, İsrail, ABD'ye rağmen önümüzdeki aylarda harekete geçebilir.

İsrail, ABD'ye rağmen İran'a saldırıyı planlıyor! Tarih verildi

SALDIRI İÇİN TARİH VERDİLER

İsrailli yetkililer, gündeme gelen kapsamlı bombardıman yerine daha asgari düzeyde ABD desteğini gerektirecek dar kapsamlı operasyon seçeneğini değerlendiriyor. Ayrıca saldırının tarihi hakkında konuşan İsrailli yetkililer, 'bahar sonu ya da yaz başı' olabileceğini öne sürdüler. İranlı üst düzey bir güvenlik yetkilisi ise Reuters’a yaptığı açıklamada, “İsrail’in nükleer tesislerimize yönelik büyük çaplı bir saldırı planladığına dair güvenilir istihbarat aldık” dedi.

İsrail, ABD'ye rağmen İran'a saldırıyı planlıyor! Tarih verildi

'TRUMP SALDIRIYI ÖNLEDİ'

Öte yandan İran saldırılara karşı sert bir misilleme ile karşılık vereceklerini açıklamıştı. Geçtiğimiz günlerde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıyı engellediği, İsrail'e izin vermediği iddia edilmişti. Trump ise bu konu hakkında açıklama yapamayacağını ifade etmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

ABD-İran arasındaki ilk müzakerenin ardından Beyaz Saray ne açıklama yaptı?
Beyaz Saray'dan görüşmelere ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise Witkoff'un, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi'nin ev sahipliğinde Erakçi ile görüşmeler yürüttüğü belirtildi. "Görüşmeler çok pozitif ve yapıcı geçti." ifadesi kullanılan açıklamada, Witkoff'un Erakçi'ye, Başkan Trump'ın "iki ülke arasındaki meselelerin diyalog ve diplomasiyle" çözme talimatını aktardığı bildirildi. Açıklamada, iki ülke arasındaki meselelerin karmaşık olduğu belirtilerek, Witkoff'un doğrudan iletişimin iki taraf için de faydalı sonuçlar doğuracak bir adım olduğuna işaret ettiği vurgulandı. Açıklamada, tarafların 19 Nisan'da tekrar bir araya geleceği kaydedildi.
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