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 | Berrak Arican

İsrail, ABD'yi ikna etti: 25 yıldır peşinde olduğu bombalar gönderilecek

İsrail'in 25 yıldır ABD'den istediği, 'Tüm bombaların anası' olarak bilinen MOAB, Tel Aviv'e gönderilecek. ABD'nin Orta Doğu Temsilcisi Steve Witkoff, en güçlü nükleer olmayan bu bombaların İsrail'e verileceğini duyurdu. İddialara göre İsrail, bu bombaları İran'a karşı kullanacak.

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KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 12:50
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 13:03

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ziyaretinden karlı dönüyor. Washington'da yeni Başkan Donald Trump ile görüşen Netanyahu, 25 yıllık krizi çözdü. Trump'ın Orta Doğu'daki "kriz yöneticisi" Steve Witkoff, İsrail'in 25 yıldır peşinde olduğu fakat bir türlü gönderilmeye izin verilmeyen en güçlü nükleer olmayan silah sistemlerindeki MOAB bombalarının Tel Aviv'e gönderileceğini duyurdu. Bunlar, derin sığınakları yok edebilecek 11 tonluk bombalar ve ''Tüm bombaların anası'' olarak biliniyor.

İSRAİL 25 YILDIR BU BOMBALARIN PEŞİNDEYDİ

Alman basınından BILD gazetesinin haberine göre, İsrail bu devasa bombalarla İran'ı hedef almayı planlıyor. Tel Aviv, İran'ın nükleer silah üretimi için hammadde ürettiği yer altındaki uranyum zenginleştirme tesislerini MOAB bombalarıyla vurabilir.

BILD'in haberine göre, bu bombaların teslimat planları, İsrail'in Tahran'la gelecekteki çatışmalara yönelik stratejik yönünün bir sinyali olarak değerlendiriliyor. 

İsrail, 25 yıldır bu bombaların peşindeydi. Fakat George W. Bush da Joe Biden da bu talebi görmezlikten geldi. Hatta Trump da ilk başkanlık döneminde bu talebi onaylamadı. Bu yüzden şimdiye kadar İsrail ordusunun İran'ın nükleer programını yok etmeye yetecek kapasiteye sahip olmadığı düşünülüyordu.

ABD İLK KEZ AFGANİSTAN'DA KULLANDI

MOAB yani GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast bombaları, ABD ordusu için geliştirilen güdümlü bombalar. Bu bombalar ortaya çıktığında Amerikan ordusu cephaneliğindeki en güçlü nükleer olmayan silah olarak lanse edildi. MOAB, ilk olarak 13 Nisan 2017 tarihinde Afganistan'da DEAŞ sığınaklarına düzenlenen hava saldırılarında kullanıldı.

TRUMP'TAN 'İRAN TALİMATI'

Öte yandan Oval Ofis'te bu konuyla ilgili sorulara cevap veren Trump, İran Devrim Muhafızlarının kendisine yönelik bir suikast planı hazırladığına dair güvenilir raporların bulunduğunu belirtmişti. Trump, "Eğer böyle bir şey yaparlarsa yok edilirler," diyerek başına bir şey gelmesi durumunda olacakları açıkça ifade etmişti: ''Talimatlarımı bıraktım; geriye hiçbir şey kalmayacak.''

 

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