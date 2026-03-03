Menü Kapat
11°
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

İsrail açıkladı: Hizbullah'ın kapasitesini yeniden inşa etme çabalarına liderlik eden kilit isim öldürüldü

İsrail, Lübnan'a saldırıları sırasında İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü'nde görev yapan ve Hizbullah'ın kapasitesini yeniden inşa etme çabalarına liderlik eden Rıza Hazaei'nin öldürüldüğünü açıkladı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
12:34

, ABD ile 'a düzenlediği saldırıların yanı sıra 'ı da hedef alıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kudüs Gücü'nde görev yapan ve 'ın kapasitesini yeniden inşa etme çabalarına liderlik eden Rıza Hazaei'nin Beyrut'ta öldürüldüğünü bildirdi. IDF, Hazaei'nin Kudüs Gücü'nün Lübnan Kolordusu'nda kurmay başkanı olarak da görev yaptığı bilgisini paylaştı.

İsrail açıkladı: Hizbullah'ın kapasitesini yeniden inşa etme çabalarına liderlik eden kilit isim öldürüldü

''HİZBULLAH'IN GÜÇ İNŞASINDA KİLİT BİR İSİM''

IDF açıklamasında, "Görev kapsamında Hazaei, kolordu komutanının sağ kolu olarak görev yaptı ve Hizbullah'ın güç inşasında kilit bir isim olarak değerlendirildi. Hazaei, Hizbullah ile İran arasındaki bağlantıdan sorumluydu. Özellikle Hizbullah terör örgütünün ihtiyaçları ile İran tarafından sağlanan kaynaklar arasında köprü kuruyordu. Lübnan Kolordusu ve Hizbullah terör örgütü içinde kapsamlı süreçlere liderlik etti ve bunlar arasında İran silahları ve ekipmanlarıyla güçlendirme süreçleri, örgütün güçlendirme programının uygulanması ve "Kuzey Okları" operasyonu sonrası yeniden yapılanma yer aldı. Görev kapsamında Hazaei, İran'dan Lübnan'a silah transfer hatlarının kurulmasına yardımcı oldu ve Hizbullah'ın Lübnan'daki silah üretim programlarını denetledi" denildi.

https://x.com/IDF/status/2028595849425723403

LÜBNAN'A KARA HAREKATI

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, ordunun Lübnan'da daha fazla mevziyi kontrol altına alması talimatını verdiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Katz, "Lübnan'da ek kontrol noktalarını ele geçirme ve İsrail sınırındaki yerleşimlere ateş açılmasını önleme yetkisi verdik" dedi. İsrailli bakan, ordunun Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine karşı güç kullanmaya devam ettiğini belirtti.

İsrail ordusu ise birliklerinin, "güvenlik bölgesi" oluşturma amacıyla güney Lübnan'a başlattığını açıkladı.

İsrail açıkladı: Hizbullah'ın kapasitesini yeniden inşa etme çabalarına liderlik eden kilit isim öldürüldü

İSRAİL ASKERLERİ SINIR GEÇTİ

Lübnanlı ismi açıklanmayan bir yetkili ise İngiliz haber ajansı Reuters'a açıklama yaparak, İsrail birliklerinin Lübnan sınırını geçtiğini ve bazı kesimlerde saldırı ve keşif faaliyetleri yürüttüğünü söyledi. Bölgedeki görgü tanıkları, Lübnan ordusunun sınır boyunca en az 7 ileri harekat noktasından çekildiğini belirtti.

