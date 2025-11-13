Menü Kapat
TGRT Haber
14°
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail ateşkesi umursamıyor! Lübnan'ın güneyine savaş uçaklarıyla bomba yağdırdı

İşgalci İsrail, Lübnan ile 2024 yılında imzalanan ateşkes anlaşmasına rağmen saldırılarını sürdürüyor. Lübnan'ın güneyinde yer alan 2 beldeye savaş uçaklarıyla hava saldırısı düzenlendi.

İsrail ateşkesi umursamıyor! Lübnan'ın güneyine savaş uçaklarıyla bomba yağdırdı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.11.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
13.11.2025
saat ikonu 09:36

Katliamcı , ile 27 Kasım 2024'te yapılan anlaşmasına rağmen, Lübnan'a saldırılarını sürdürerek ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, işgalci İsrail'e ait uçakları gece saatlerinde, Nebatiye vilayetine bağlı Aytarun beldesindeki Hanuk bölgesi ile Sur şehrindeki Tayrfalsiyye beldesinin batısını bombaladı.

Lübnan makamlarından söz konusu saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

ANLAŞMA SÖZDE 1 YILDIR YÜRÜRLÜKTE

Soykırımcı İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Kasım 2024'te ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen katliamcı İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

İşgalci İsrail, ayrıca son savaşta Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

