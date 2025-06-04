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 | Berrak Arıcan

İsrail Başbakanı Netanyahu çapraz sorguda 1788 kez 'hatırlamadı'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ilk kez çapraz sorguya girdi. Yolsuzluk davasıyla yargılanan Netanyahu sorguda, 1788 kez ''hatırlamıyorum'' cevabını verdi.

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İsrail Başbakanı Netanyahu çapraz sorguda 1788 kez 'hatırlamadı'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
04.06.2025
saat ikonu 08:56
|
GÜNCELLEME:
04.06.2025
saat ikonu 08:56

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle 6 ay önce ilk kez mahkemeye çıktı. Geçtiğimiz gün ise ilk çapraz sorgusuna girdi. The Jerusalem Post'un haberine göre, Netanyahu, sorguyu 'bir şaka' olarak nitelendirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu çapraz sorguda 1788 kez 'hatırlamadı'

NETANYAHU 1788 KEZ HATIRLAMADI

İsrail başbakanının sorgusu, kamuoyunda 1000 numaralı dosya olarak bilinen Hollywood film yapımcısı Arnon Milchan ve iş adamı James Packer'dan toplam 195 bin dolar değerinde pahalı puro ve şampanya, eşi Sara için de 3 bin 100 dolar değerinde mücevher aldığı iddialarına odaklandı.

Çapraz sorgu sırasında Savcı Yonatan Tadmor'a tam 1788 kez hatırlamadığı yönünde cevap verdiğini belirten Netanyahu, "Herkesin zaman zaman hafıza kayıpları olur, benim bile." ifadelerini kullanarak soruları cevapsız bırakmasını savundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu çapraz sorguda 1788 kez 'hatırlamadı'

İSRAİL BAŞBAKANININ YOLSUZLUK DAVALARI

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 21 Kasım 2019'da Netanyahu hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyasında, "rüşvet, emanete ihanet ve kişisel amaçlar için görevi kötüye kullanma" suçlamalarıyla dava açılmasını talep etmişti.

Görevdeyken yargılanan ilk İsrail Başbakanı olarak tarihe geçen Netanyahu'nun ilk duruşması 24 Mayıs 2020'de Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görülmüştü.

Netanyahu, ifade vermek üzere ilk kez 10 Aralık 2024'te Tel Aviv Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmıştı.

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

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