İsrail Başbakanı Netanyahu'dan skandal Suriye açıklaması: Talimatı ben verdim, ateşkes güçle geldi

İsrail'in Suriye'ye saldırılarının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu, açıklamalarda bulundu. İsrail’in Suriye’deki politikasına ilişkin konuşan Netanyahu, "Size Suriye'de ne yaptığımızı ve ne yapacağımızı güncellemek istiyorum. Açık bir politika belirledik: Şam’ın güneyindeki bölgenin, Golan’dan Dürzi Dağları bölgesine kadar, askerden arındırılması bir çizgidir. İkinci çizgi ise kardeşlerimizin kardeşlerini, Dürzileri Dürzi Dağları’nda korumaktır" dedi.

''TALİMATI BEN VERDİM''

Belirttiği kırmızı çizgilerin Suriye hükümeti tarafından ihlal edildiğini belirten Netanyahu, "Şam’ın güneyine bir ordu göndermiştir, askerden arındırılması gereken bölgeye girmiştir ve Dürzileri katletmeye başlamıştır. Bunu hiçbir şekilde kabul edemezdik. Bu nedenle, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne (IDF) harekete geçmesini ve güçle harekete geçmesini talimat verdim" dedi.

''SURİYE'NİN GÜNEYİNE ASKER İNEMEZ!''

Suriye ordusuna ait zırhlı araçları ve Şam’da Genelkurmay Başkanlığı'na saldırı düzenlediklerini belirten Binyamin Netanyahu, "Bu güçlendirilen eylem sonucunda bir ateşkes sağlandı ve Suriye güçleri Şam’a geri çekildi. Bu önemli bir gelişmedir. Bu ateşkes, güç kullanılarak elde edildi. Taleplerle, yakarmalarla değil, güçle elde edildi. Biz gücümüzle yedi cephede barış, sessizlik, güvenlik elde ediyoruz. Bu aynı zamanda politikamızın devamı olacak. Suriye’nin güneyine askerlerin inmesine izin vermeyeceğiz, Dürzilerin Cebel Dürzi’de zarar görmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

''DÜRZİLER BENDEN YARDIM İSTEDİ''

İsrail’deki Dürzilerin lideri Şeyh Muwafak Tarif’in kendisine ulaştığını söyleyen Netanyahu, "Bana şu şeyi söyledi: ‘Soğuk savaş sırasında, siz Yahudiler öldürülürken yardım çağrısı yaptınız, ama kimse gelmedi. Bugünse biz Dürziler öldürülüyoruz, ve biz İsrail devletinden yardım çağrısı yapıyoruz’ Ve ben de haklı olduğunu söyledim. Hareket ettik ve gerektiği şekilde hareket etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SÜVEYDA’DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL SALDIRILARI

⁠Suriye'nin güneyindeki Süveyda ilinde 13 Temmuz'da Bedevi Arap aşiretleri ile Dürzi silahlı gruplar arasında küçük çaplı çatışmalar başladı. Bölgeye sevk edilen Suriye güvenlik güçlerine, Dürzi grupların saldırılarında onlarca asker öldü.

Güvenlik güçleri ile yerel silahlı Dürzi gruplar arasındaki çatışmaların büyümesinin ardından taraflar arasında ateşkes sağlandı. Ateşkes kısa sürede bozulurken İsrail ordusu, Suriye güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenledi.

İsrail hava kuvvetleri, 16 Temmuz’da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığı’nı vurdu.

Süveyda’da aynı gün hükümet ile yerel gruplar arasında ateşkes yeniden sağlanırken İsrail savaş uçakları Şam ve Dera’ya saldırılar düzenledi.

Güvenlik güçlerinin çekildiği Süveyda’da, çatışmalar ve İsrail saldırılarında yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.