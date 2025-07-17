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 | Berrak Arıcan

Suriye ordusu Süveyda'dan çekiliyor! Ahmed Şara'dan İsrail tepkisi, tehditler sürüyor

Suriye ordusu, Süveyda şehrindeki güçlerini geri çekmeye başladı. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise açıklamalarında Dürzi gruplara seslendi ve İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

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KAYNAK:
Reuters
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 09:20
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 09:20

Suriye yönetimi ile Dürzi gruplar arasındaki anlaşmanın ardından Suriye ordusu, Süveyda şehrinden kademeli olarak ayrılmaya başladı. Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Suriye ordusu yasa dışı gruplara karşı görevini tamamladıktan sonra devlet ve Dürzi liderler arasındaki ateşkes anlaşması uyarınca Süveyda'dan çekilmeye başladı" ifadeleri kullanıldı.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekiliyor! Ahmed Şara'dan İsrail tepkisi, tehditler sürüyor

ŞARA: DÜRZİLER DEVLETİN KORUMASINDA

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise ulusa sesleniş konuşması yaptı. Şara, Dürzilere yönelik saldırılardan sorumlu olanların hesap vereceğini, Dürzilerin devletin koruması ve sorumluluğu altında olduğu ifade etti. Şara, çoğunluğu Dürzilerden oluşan Süveyda'daki güvenlikten yerel grupların sorumlu olacağını belirtti.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekiliyor! Ahmed Şara'dan İsrail tepkisi, tehditler sürüyor

İSRAİL BİZİ YENİ BİR SAVAŞA ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR

Şara, 'in Suriye'ye yönelik saldırılarına da tepki gösterdi ve İsrail'i, Suriye'yi yeni bir savaşa çekmeye çalışmakla suçladı. Şara, İsrail saldırılarının Türkiye, ABD ve Arap ülkelerinin arabuluculuğuyla durdurulduğunu dile getirdi. Suriye Cumhurbaşkanı, "Savaştan korkmuyoruz ama Suriye halkının çıkarlarını daha fazla yıkıma tercih ediyoruz." dedi.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekiliyor! Ahmed Şara'dan İsrail tepkisi, tehditler sürüyor

Şara, İsrail'in devlet kurumlarını ve sivilleri hedef alan saldırılarına rağmen hükümetin yasadışı grupları dağıtmayı başardığını ve ülkede istikrarı sağladığını belirtti.

İSRAİL'DEN SURİYE'YE YENİ TEHDİT

İsrail ise Suriye ordusunun Süveyda'dan çekilme adımlarını takip ettiklerini, sınır hattına takviye güçler göndereceğini açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Suriye'ye yeniden tehditler savurdu. Katz, ''mesajın anlaşılmaması durumunda saldırıların dozunun artacağını'' söyledi. Katz, "Suriye rejimi Süveyda'daki Dürzileri serbest bırakmalı ve güçlerini geri çekmelidir." ifadelerini kullandı.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekiliyor! Ahmed Şara'dan İsrail tepkisi, tehditler sürüyor

SURİYE'DE NELER OLDU?

Süveyda kentindeki çatışmalar, geçtiğimiz pazar günü bölgedeki Dürzilerin, Bedevi Arap aşiretlerine ait araçlara el koymasıyla başlamıştı. İki taraf karşılıklı olarak bazı sivilleri kaçırıp alıkoymuş, silahlı çatışmalar çıkmıştı. İsrail ordusu ise geçtiğimiz pazartesi ve salı günü silahlı çatışmaları sona erdirmek amacıyla Süveyda'ya giden Suriye hükümet güçlerini hedef almıştı.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekiliyor! Ahmed Şara'dan İsrail tepkisi, tehditler sürüyor

Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Abu Kasra dün Dürzilerin çoğunlukta olduğu Süveyda şehrinde ateşkes ilan edildiğini duyurmuş, sadece ateş açanlara karşılık yanıt vereceklerini belirtmişti. Kasra, kentteki tarama operasyonunun ardından Süveyda'nın kontrolünün İçişleri Bakanlığı'na bağlı polis güçlerine devredileceğini vurgulamıştı. Bugün bölgede ateşkes bozulmuş ve hükümet güçleri ile Dürzi gruplar arasında çatışmalar yeninden başlamıştı.

Suriye ordusu Süveyda'dan çekiliyor! Ahmed Şara'dan İsrail tepkisi, tehditler sürüyor

Çatışmaların yeninden başlaması ile İsrail, Dürzi halkın güvenliğini bahane ederek, başkent Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığına ve Dera kentine hava saldırıları düzenlemişti.

https://v.tgrthaber.com/videos/2025/7/16/israil-suriyede-cumhurbaskanligi-sarayini-boyle-vu_202507161659.mp4

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada ise geçtiğimiz pazar günü başlayan çatışmalarda 248 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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#İsrail
#suriye
#Sarallar
#Dürzi
#Süveyda
#Dünya
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