İsrail Başbakanı Netanyahu'ya dev protesto: Yazıklar olsun size!

24 Temmuz 2024 23:12 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 23:31

İsrail güvenli bölgeyi de yerle bir etti: 3 günde 129 Filistinliyi öldürdü!

İsrail güvenli bölgeyi de yerle bir etti: 3 günde 129 Filistinliyi öldürdü!

Burdur’da acı kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Burdur’da acı kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

İsrail'in başkenti Tel Aviv akşam saatlerinde Netanyahu'nun ABD Kongresi'ndeki konuşması nedeniyle birden fazla protesto gösterisine sahne oldu. İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçilerinden oluşan bir grup, akşam saatlerinde başkent Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksi önünde toplandı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da Netanyahu'yu alkışlayanlara sert tepki gösterdi.

Tel Aviv'de göstericiler, taşıdıkları pankart, afiş ve dövizlerle Netanyahu ve hükümetini "siyasi gerekçelerle" Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirleri geri getirecek Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşmasına yanaşmamakla eleştirdi. Göstericiler, "Netanyahu'yu esir takası için anlaşmaya gitmektense Washington'da siyasi gösteri yapmakla" suçladı.

NETANYAHU: SİVİL YÖNETİM OLMALI

Kürsüye geldiğinde ayakta alkışlanan Netanyahu, "İsrail, Gazze'ye yerleşmek istemiyor. Gazze'de İsrail'i yok etmeye çalışmayan ve Filistinlilerin başında olduğu sivil bir yönetim olmalı" dedi.

HER YERDEN TEPKİ YÜKSELDİ

İsrailli esirlerin toplandığı diğer bir meydanda da Netanyahu'nun konuşması ekrandan yansıtıldı. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin bir araya geldiği çatı oluşumu, yaptığı yazılı açıklamada, "45 dakikalık konuşma ve ayakta alkış, bir acı gerçeği ortadan kaldırmayacak. Netanyahu'nun konuşmasında 'Anlaşma şimdi' sözleri yoktu." ifadeleri yer aldı.

KURTULMUŞ'TAN TEPKİ

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası mahkemelerde yargılanan bir katliamcıyı, insan hakları, demokrasi, adalet namına insanlığın ne kadar kazanımı varsa tümünü ayaklar altına alarak “ayakta alkışlayan” topluluk, bu katliamın ortakları olarak insanlığın hafızasına kazınmıştır. Yazıklar olsun size" açıklamasında bulundu.

ABD'nin Tel Aviv'deki Büyükelçilik binası da aynı şekilde İsrailli esirlerin yakınları ve destekçilerinin protesto gösterilerinin adresi oldu. Netanyahu ve hükümetini Gazze Şeridi'nde müzakere edilen ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalamamakla suçlayan göstericiler, "Anlaşma şimdi" diye slogan attı. Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor. Esir takası müzakerelerinin ivme kazandığı geçen haftalarda Netanyahu, Refah Sınır Kapısı ve Gazze'nin Mısır sınırındaki İsrail işgalinin devam etmesinin olası mutabakatın şartlarından biri olduğunu söylemişti. İsrail basınında, Netanyahu'nun yeni talepleriyle esir takası müzakerelerini zora soktuğuna dair haberler yer almıştı.

Netanyahu'nun, Hamas ile müzakereler için Mossad liderliğindeki heyetini perşembe Doha'ya gönderme kararı Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinin "Başbakan'ın siyasi gerekçelerle anlaşmadan kaçtığı" tepkisiyle karşılanmıştı. İsrail basınındaki haberlere göre, Netanyahu'nun ABD'deki programlarının sarkması üzerine İsrail heyetinin Doha'ya gidişi daha da ertelendi.

YILMAZ: BARIŞI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşmada ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze’de soykırım yapmak suçundan Uluslararası Adalet Divanı önünde sanık bir yöneticinin ABD Kongresi'nde gördüğü utandırıcı teveccüh, insani değerler, uluslararası hukuk ve demokrasinin geleceği bakımından endişe vericidir. Lobiler ve hakim medya kanalları ile oluşturulan algılar karşısında, insanlığın sağduyusu ve hakikatin gücü en büyük dayanağımızdır. Dünyanın tüm erdemli kişileri ve yönetimleri ile birlikte insani hukukun, mazlum ve işgal altında olan Filistin halkının yanında olmaya, herkes için adaleti ve barışı savunmaya devam edeceğiz" dedi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas ise "Natanyahu'nun konuşması bize ateşkes istemediğini gösteriyor" açıklamasında bulundu.

POLİS GÖZALTINA BAŞLADI

Netanyahu, ABD Kongresi'nde konuşma yaptığı sırada Kongre dışında protesto edilirken, polis çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı.