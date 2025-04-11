İsrail basınında Erdoğan korkusu! 'Alışmamız gerekecek'

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz gün Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İkili görüşme sonrası Trump'ın Netanyahu'nun yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik övgüleri İsrail basınını hareketlendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İkili, yüz yüze görüşme sonrası Suriye konusunda dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerinin çok iyi seviyede olduğunu vurgulayan Donald Trump, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün de çok önemli olduğunun altını çizdi.

"ERDOĞAN ADINDA BİR ADAMLA ÇOK İYİ İLİŞKİLERİM VAR"

ABD Başkanı Trump, "Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Basının, Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı" ifadelerine yer verdi.

İSRAİL BASINI ÖVGÜ SONRASI HAREKETLENDİ

Donald Trump'ın Binyamin Netanyahu'nun gözünün içine baka baka kameraların önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetmesinin ardından İsrail basını hareketlendi.

"İSRAİL'İN ALIŞMASI GEREKECEK"

Bu kapsamda İsrail merkezli The Times Of Israel gazetesi de dikkat çeken bir analizi okurlarıyla paylaştı. "İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki büyüyen etkisine alışması gerekecek" başlığı ile servis edilen yazıda "Esad sonrası Suriye'nin kaostan kurtulmasına yardımcı olacak güçlü bir ülkeye ihtiyacı var ve Türkiye de buna katılmak istiyor; Amerika'nın Erdoğan'ı desteklemesiyle İsrail'in kırmızı çizgilerde ısrar etmekten başka yapabileceği pek bir şey yok" ifadelerine yer verildi.

TRUMP'IN ERDOĞAN'A ÖVGÜLÜ SÖZLERİ HATIRLATILDI

İsrail'de Türkiye'nin Suriye'deki varlığına ilişkin artan endişelere rağmen, 'İsrail'in buna karşı koyacak çok az seçeneği kaldığına' dikkat çekilen yazıda, Trump'ın Erdoğan hakkındaki övgü dolu sözleri de hatırlatıldı.

Yazıda ayrıca Trump'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verdiği desteğin İsrail'in manevra kabiliyetini daha da sınırladığının altı çizildi.