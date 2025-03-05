İsrail basınından şok iddia! Ordunun Türkçe sözcüsü eski bir gangster

İsrail ordusu sosyal medya platformu X üzerinden Türkçe hesap açtı. Hesabın kapak fotoğrafında İsrail askerlerinin Türk ve İsrail bayrağına selam durduğu bir kare yer aldı. İsrail basınında çıkan haberlerde ise, İsrail ordusunun Türkçe hesabının sözcülüğünü yapmaya başlayan eski Avrupa masası komutanı Arye Shalicar, 'eski bir gangster' çıktı.

İsrail merkezli haber sitesi The Times of Israel, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Türkçe sözcülüğünü yapmaya başlayan Arye Shalicar'ın eski bir çete üyesi olduğunu, "İsrail ordusu adına konuşan eski gangster" başlığıyla okuyucularına duyurmuştu.

İsrail ordusu, X ve mesajlaşma uygulaması Telegram'da Türkçe hesap açtı. X hesabından Türkçe olarak paylaşılan ilk mesajda, bu hesapların IDF hakkında "güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak" amacıyla kullanılacağı belirtildi.

KAPAK FOTOĞRAFI DİKKAT ÇEKTİ

IDF'nin X hesabından yapılan ilk videolu paylaşımda İsrail ordusu mensubu bir kişi Türkçe olarak, "Merhaba Türkiye, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin resmi X hesabına hoş geldiniz. Bu platform, bölgedeki gelişmeler hakkında güvenilir ve anlık güncellemeler sağlamak amacıyla kullanılacaktır. Bizi takip edin" ifadelerini kullandı.

X hesabının kapak fotoğrafında ise, İsrail askerlerinin Türk ve İsrail bayrağına selam durduğu bir kare yer aldı.

"SUÇA KARIŞTIM, ÇETE HAYATINA DAHİL OLDUM"

Hesabın duyurusunu Almanya'da büyüyen ve daha önceden İsrail ordusu adına sözcülük yapan İran asıllı İsrailli Shalicar yaptı. The Times of Israil'in 2013 yılında yayınlanan bir haberinde, Shalicar'ın Almanya'da yaşadığı gençlik döneminden bahsederken, "Suça karıştım, çete hayatına dahil oldum. Her türlü şey. Genelde çetelerin yaptığı şeyler. Bunları yazarsanız insanlar anlayabilir" ifadeleri aktarılmıştı.

Haberde, Shalicar'ın "Berlin Crime" isimli çetenin kurucusu olduğu belirtilerek, Shalicar'ın yaşadığı çevrede eğitim almanın hoş karşılanmamasından dolayı çete arkadaşlarından gizlice okuduğu kaydedilmişti.

"SAPINA KADAR SİYONİST"

Berlin merkezli Tagesspiegel'in portre haberinde, Shalicar'ın "Berlin'deki suç dünyasında çete liderliğine kadar yükseldiği, çetesine bulaşan 1 kişiyi bıçakladığı ve uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı" aktarıldı.

Haberde, Shalicar'ın 17 yaşındayken "evden tabancası, bıçağı ve muştası olmadan çıkmadığı" belirtildi. Shalicar'ın, İsrail hakkında konuşurken, sözde "vadedilmiş topraklar"dan bahsettiği ve kendisini "sapına kadar siyonist" olarak tanımladığı belirtildi.