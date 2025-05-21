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 | Berrak Arıcan

İsrail, Batı Şeria'da Türk diplomatların da aralarında olduğu heyete ateş açtı!

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'ndaki yabancı diplomasi heyeti 'sindirmek' ve 'korkutmak' için ateş açtı. Heyette Türk diplomatların da olduğu belirtildi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 16:53
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 16:53

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed ed-Dik, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na ulaşan yabancı diplomasi heyetine "sindirmek" ve "korkutmak" amacıyla ateş açtığını açıkladı. Ed-Dik, "İsrail işgal güçleri, 35 büyükelçi, konsolos ve diplomattan oluşan diplomatik heyetin kampın girişine varması üzerine kuralları ihlal ederek gerçek mermiyle ateş açtı." dedi.

İsrail, Batı Şeria'da Türk diplomatların da aralarında olduğu heyete ateş açtı!

AMAÇ KORKUTMAK VE SİNDİRMEK

Heyete eşlik eden Dik, askerlerin heyeti "korkutmak ve sindirmek" ve heyetin 21 Ocak'tan bu yana kuşatma altında olan kampa girmelerini engellemek amacıyla ateş açtığını belirtti.

Dik, İsrail'in ateş açmasını kınayarak, "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik İsrail saldırılarının sona ermesi ve İsrail'in hesap vermesi" çağrısında bulundu.

TÜRK DİPLOMATLAR DA VARDI

Bu arada İsrail ordusunun ateş açtığı heyette Türkiye'nin Filistin nezdindeki Kudüs Başkonsolosluğu'ndan diplomatların da yer aldığı belirtildi.

İsrail, Batı Şeria'da Türk diplomatların da aralarında olduğu heyete ateş açtı!

İSRAİL: HEYET GÜZERGAHA UYMADI

Diğer yandan, İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise diplomatik heyetin Cenin’e "koordineli" bir şekilde giriş gerçekleştirdiği iddia edildi. Açıklamada, koordinasyon kapsamında, diplomatik heyete onaylanmış bir güzergâh verildiği ve bölgenin aktif bir çatışma bölgesi olması nedeniyle bu güzergâhı izlemeleri talimatı verildiği öne sürüldü.

Bölgede görev yapan İsrail askerlerinin, onları uzaklaştırmak amacıyla uyarı ateşi açtığı kaydedilerek, herhangi bir yaralanma veya maddi hasar bildirilmediği ifade edildi.

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