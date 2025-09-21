Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

İsrail, Batı Şeria'ya baskın düzenledi! Bir belediye başkanı gözaltında

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Karavet Beni Hassan beldesine baskın düzenleyerek Belediye Başkanı İbrahim Asi ile buldozer sürücüsü Galip Reyyan'ı gözaltına aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsrail, Batı Şeria'ya baskın düzenledi! Bir belediye başkanı gözaltında
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.09.2025
saat ikonu 11:13
|
GÜNCELLEME:
21.09.2025
saat ikonu 11:13

resmi televizyonunun haberinde, ordusunun 'nın kuzeyindeki Selfit şehri yakınlarında yer alan Karavet Beni Hassan beldesine düzenlediği belirtildi.

İsrail askerlerinin, Belediye Başkanı İbrahim Asi ile Galip Reyyan adında bir buldozer sürücüsünü gözaltına aldığı, buldozere de el koyduğu aktarıldı.

Asi ile Reyyan'ın, İsrail ordusunun Karavet Beni Hassan beldesi girişine yerleştirdiği ve trafik kazalarına yol açan beton bloğu kaldırma girişimi sebebiyle gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail, Batı Şeria'ya baskın düzenledi! Bir belediye başkanı gözaltında

BİR AYDA GÖZALTINA ALINAN BEŞİNCİ BAŞKAN

İsrail ordusunun, beldenin girişine demir kapı ve beton bloklar koyarak yolu daralttığı ve araç geçişini zorlaştırdığı ifade edildi.

Asi, İsrail ordusunun 23 Ağustos'tan bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına aldığı 5. belediye başkanı oldu.

İsrail ordusu, Batı Şeria'da son bir ay içinde el-Muğayyir Belediye Başkanı Emin Ebu Alya, El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine, Kubeybe beldesi Belediye Başkanı Nafiz Hammude ve Sile ez-Zahr Belediye Başkanı Abdulfettah Ebu Ali'yi gözaltına almıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik , baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İsrail savunma bakanını görüntülü aradı! Bir Türk vatandaşı, Yisrael Katz'ın numarasını ele geçirdi
Hamas, 47 esirin fotoğrafını yayınlayarak İsrail'i uyardı
ETİKETLER
#İsrail
#filistin
#baskın
#belediye başkanları
#batı şeria
#gözaltı
#Karavet Beni Hassan
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.